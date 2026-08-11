Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Kimbrough es una promesa del Tri.

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Da’vian Kimbrough, el delantero mexicoamericano de 16 años que en 2023 se convirtió en el jugador más joven en debutar como profesional en la historia del fútbol en Estados Unidos, eligió representar a la selección mexicana y ya forma parte del proceso rumbo al Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar en noviembre de 2026.

Lillini reveló a Récord que la decisión no fue inmediata. El director de Selecciones Menores de la Federación Mexicana de Fútbol relató que la madre del jugador pidió tiempo para deliberar.

“Me dijo la mamá que lo iban a pensar y a los dos o tres días me dijo que Da’vian había regresado a la pretemporada y estaba muy convencido de jugar para México. Se decidió por nosotros, así que ahora está en el proceso del Mundial Sub-17”.

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La duda surgió en mayo de 2026, cuando Kimbrough disputó un torneo internacional Sub-16 con el combinado de Estados Unidos, abriendo la incertidumbre sobre su futuro en el fútbol de selecciones. La Federación Mexicana lo había seguido desde la Sub-15 y tenía claro que quería integrarlo un año antes de lo habitual al ciclo mundialista.

Kimbrough ya acumula 61 goles en 81 partidos de academia

Nacido el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, hijo de padre afroamericano y madre mexicoamericana, Kimbrough se incorporó a la academia del Sacramento Republic FC en 2021 a los 11 años, jugando en una categoría superior.

Da'vian Kimbrough, de 13 años, muestra su camiseta tras firmar un contrato con el Sacramento Republic de la segunda división del fútbol de Estados Unidos, el martes 8 de agosto de 2023, en Sacramento, California. (Paul Kitagaki Jr./The Sacramento Bee vía AP)

En su primera temporada anotó 27 goles en 31 partidos y llevó al equipo Sub-13 al mejor récord de su grupo en todo el país, con 30 victorias y una sola derrota. En dos temporadas de MLS NEXT acumuló 61 goles en 81 apariciones.

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En agosto de 2023 firmó su primer contrato profesional, convirtiéndose en el atleta más joven en firmar un contrato en deportes de equipo en Estados Unidos. El 1 de octubre de ese año debutó con Sacramento ante Las Vegas Lights, con 13 años, 7 meses y 13 días. En junio de 2026, el club lo cedió en préstamo al North Texas SC de MLS NEXT Pro, filial del FC Dallas, donde porta el dorsal 30.

Lillini lo define como “un centro delantero destacado para la edad”

Andrés Lillini no esconde el entusiasmo por el perfil del jugador. “Es una gran noticia para nosotros porque creemos que es un jugador, un centro delantero destacado para la edad, lo llevamos a muchos torneos internacionales con un año menos y el chico responde a la altura”, dijo el director de Selecciones Menores a Récord.

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Andrés Lillini se ha encargado de descubrir jóvenes talentos.

En el torneo Canteras de América en Rosario, Argentina, Kimbrough lideró al Tri Sub-17 con cuatro goles ante Newell’s Old Boys, Grêmio y Barcelona SC de Ecuador.

Para las próximas semanas, la Sub-17 tiene programadas tres giras internacionales contra rivales de Sudamérica, Europa y África.

Junto a Kimbrough, también fueron convocados Juan Carlos “Mono” Martínez de Querétaro y Matthew Arana del Houston Dynamo II, los tres con un año menos que la categoría y con posibilidades reales de estar en Qatar.

El sistema de Lillini para detectar talentos

La FMF opera un sistema de visorías con el que detecta futbolistas mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos. En 2025 realizó visorías en nueve ciudades de seis estados. De los jugadores detectados por sus distintos programas,45 consiguieron contrato profesional y 80 fueron convocadosa alguna selección menor.

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El modelo que instaló Lillini tiene dos fases claras. Primero, identificación: analiza perfiles con los cuerpos técnicos antes de hacer cualquier contacto. Segundo, seguimiento individual: una vez que el jugador entra al “mapa de talentos”, recibe atención personalizada.

“Cuando a un jugador lo metemos en el mapa de talentos, se hacen dos partes: una, la identificación de talento; una vez consolidados, los llamamos jugadores de proceso y hacemos un seguimiento individual”, explicó a SI México.

Ha buscado talento en Estados Unidos, España (Robert Oliveras en el Barcelona, Emilio Muñoz en el Atlético de Madrid), Brasil (Diego Reyes en Flamengo) y Escocia (Aldahir Valenzuela en Dundee).

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