Manchas en el cuello y picazón de noche: 4 señales en tu piel que advierten hígado graso

Una mujer se rasca el cuello con una expresión de malestar, lo que señala un episodio de picazón en su piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El hígado graso suele avanzar de forma silenciosa, pero algunas señales pueden aparecer antes de que se manifiesten otros síntomas.

Y aunque no se suelen asociar problemas de la piel con un síntoma de esta condición, lo cierto es que en algunos casos la piel también puede darnos señales de alerta.

Por ejemplo, manchas oscuras en el cuello, picazón nocturna, sequedad y tendencia a los moretones son algunas manifestaciones cutáneas que pueden advertir sobre alteraciones en el funcionamiento hepático.

Identificar estos cambios puede ser clave para un diagnóstico temprano y un mejor manejo de la enfermedad.

Un modelo anatómico tridimensional de un hígado humano translúcido ilustra la progresión de la esteatosis hepática con células, vacuolas de grasa y biomarcadores moleculares en circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el hígado graso puede llegar a dar manifestaciones en la piel

El hígado graso puede dar manifestaciones en la piel porque, al acumularse grasa en este órgano, su capacidad para filtrar toxinas y metabolizar sustancias disminuye.

PUBLICIDAD

Cuando el hígado no funciona correctamente, compuestos de desecho y bilis pueden acumularse en la sangre y afectar otros tejidos, incluida la piel.

Esta sobrecarga tóxica puede provocar síntomas como manchas oscuras, picazón, sequedad y aparición fácil de moretones.

Además, el hígado participa en la regulación de factores de coagulación y en el metabolismo de nutrientes esenciales para la salud cutánea.

Por eso, cuando está alterado, pueden aparecer cambios visibles en la piel, incluso antes de que haya síntomas digestivos u otros signos sistémicos.

Pocas personas asocian los moretones con un posible síntoma de hígado graso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las 4 señales en tu piel que advierten hígado graso

Como ya mencionamos antes, existen síntomas que pueden manifestarse en la piel y que solemos ignorar como un posible signo de hígado graso debido a que no se suele asociar esta padecimiento con problemas cutáneos.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunas de las principales manifestaciones que pueden ser una señal de alerta, de acuerdo con información del sitio especializado Banner Health.

Manchas oscuras en el cuello: La acumulación de toxinas en el organismo por mal funcionamiento hepático puede provocar hiperpigmentación o manchas, sobre todo en zonas como el cuello.

Picazón nocturna: El prurito sin causa aparente, especialmente intenso por la noche, es una manifestación frecuente cuando el hígado no elimina correctamente las toxinas y la bilis. Este síntoma puede aparecer antes que otros signos clínicos.

Piel seca: Un hígado sobrecargado afecta la hidratación y la calidad de la piel, que puede volverse seca, áspera y opaca.

Tendencia a los moretones: El hígado interviene en la producción de factores de coagulación. Cuando hay enfermedad hepática, pueden aparecer hematomas con facilidad, incluso tras golpes leves.

Las manifestaciones cutáneas como manchas oscuras, picazón nocturna, piel seca y facilidad para moretones, son síntomas tempranos del hígado graso, según información de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que para poder pensar en una asociación entre estos síntomas de la piel y el hígado graso es importante que dichas señales se acompañen de otros síntomas generales, entre los que se encuentran los siguientes:

Fatiga crónica: Sensación constante de cansancio, incluso sin realizar esfuerzos importantes.

Dolor o molestia en el abdomen: Generalmente en la parte superior derecha, donde se localiza el hígado.

Distensión abdominal: Sensación de hinchazón o pesadez.

Náuseas: Malestar estomacal o ganas frecuentes de vomitar.

Pérdida de apetito: Disminución del deseo de comer y, en algunos casos, pérdida de peso involuntaria.

Alteraciones en la piel: Manchas oscuras en el cuello, picazón, sequedad, tendencia a los moretones o coloración amarilla (ictericia) en etapas avanzadas.

Elevación de enzimas hepáticas: Detectada en análisis de sangre de rutina, aunque muchas veces sin síntomas notorios.

En fases avanzadas pueden aparecer síntomas más graves, como ictericia, ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), hinchazón en piernas y pies, confusión, y tendencia a las hemorragias.

Muchas personas pueden no presentar síntomas en las primeras etapas, por lo que el diagnóstico suele hacerse por estudios de laboratorio o imagen.

Si estos signos cutáneos aparecen de forma persistente y sin causa evidente, pueden ser una advertencia de hígado graso o de otra enfermedad hepática, por lo que es recomendable buscar atención médica para un diagnóstico oportuno y adecuado.

PUBLICIDAD