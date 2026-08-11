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Andy López Beltrán asegura que la oposición busca manchar la imagen de AMLO

El hijo del expresidente acusó que los señalamientos de la oposición no están sustentados en alguna prueba

Andy López Beltrán acusa campaña en su contra para manchar imagen de AMLO. (Foto: IG/@andresmanuellopezbeltran_)
Andy López Beltrán acusa campaña en su contra para manchar imagen de AMLO. (Foto: IG/@andresmanuellopezbeltran_)
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Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, afirmó que la oposición ha emprendido una campaña para que el gobierno de los Estados Unidos realice una intervención en México, rechazó estar involucrado en alguna actividad delictiva y refirió que los señalamientos en su contra solo buscan manchar la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Oposición busca manchar imagen de AMLO a través de Andy

El político que emprendió hace unas semanas su gira por el Distrito 6 de Tabasco para ir en búsqueda de una diputación federal, recordó la frase de su papá ante las acusaciones de las que es objeto:

No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. Y ahí, pues, el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso. Sin embargo, pues mentira que no mancha tizna y ellos creen que, en base a la repetición de una mentira, van a manchar una imagen”.

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Entrevistado en el programa El Ganso Informativo, hizo énfasis en que los partidos de oposición buscan “manchar” la trayectoria de su padre, deslindándose de que el “problema” sea con él, minimizando los escándalos de lujos y despilfarros de los que han sido protagonistas distintas figuras de Morena:

“Ellos quieren manchar esa imagen; Andrés Manuel López Obrador se presentó como una opción honesta. Honestidad valiente, quieren manchar esa honestidad. Él se presentó como la propuesta de austeridad republicana, quieren manchar la imagen de austeridad”.

Aseguró que los partidos de oposición buscan argumentos para ir desarticulando principios como los instaurados por AMLO desde el gobierno, como el de la “austeridad”, ya que en sus palabras, “esa es su campaña”.

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Andy López Beltrán acusa que no hay pruebas en acusaciones

Ante las múltiples acusaciones de la oposición, quienes acusan que López Beltrán estaría buscando un cargo que lo proteja con el “fuero constitucional” por los señalamientos de “huachicol fiscal”, el morenista aclaró:

“Se me acusa a mí de huachicol fiscal, pero no hay una sola prueba. Evidentemente es una gran mentira de que yo tenga una empresa dedicada a la importación de gasolinas, como si hay otros actores que tienen relación con empresas dedicadas a la importación de gasolina”.

Acusó que sus detractores buscan “echarle la culpa” a él y al exmandatario mexicano a modo de “distractor”, tras las recientes acusaciones que ha realizado la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) o el Revolucionario Institucional (PRI).

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