Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Edson Álvarez regresa al West Ham de Inglaterra (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Edson Álvarez regresa al West Ham United luego de un periodo en el Fenerbahce, tras su participación en a Copa Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el defensa central volverá a competir en el futbol inglés, lo que representa un segundo aire dentro de la institución.

Esta nueva etapa se perfila importante para el Machín, pues jugaría un papel en la búsqueda del ascenso a la Premier League, en una temporada que también puede definir si el mediocampista mexicano recupera el sitio que perdió en Inglaterra después de dos cursos marcados por la falta de continuidad y la ausencia de minutos.

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El club londinense descendió en la temporada 2025-26 y ahora compite en la Championship con el objetivo de volver de inmediato a la máxima categoría del futbol inglés. En ese nuevo proyecto, el nombre del mexicano reaparece como una opción para el cuerpo técnico de Nuno Espirito Santo.

¿Cuántos años tiene Edson Álvarez?

Soccer Football - UEFA Europa League - Viktoria Plzen v Fenerbahce - Doosan Arena, Plzen, Czech Republic - November 6, 2025 Fenerbahce's Edson Alvarez in action REUTERS/David W Cerny

El mediocentro defensivo tiene 28 años, el próximo 24 de octubre llegará a los 29 años, Álvarez llega a este momento con contrato hasta 2028, un dato que lo mantiene dentro de la planeación del equipo pese a su salida previa a préstamo. Su regreso también coincide con un cambio de escenario para el plantel, ahora obligado a pelear por el ascenso.

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Nuno Espirito se encargó de darle esta nueva oportunidad a Edson Álvarez, quien perdió protagonismo en el club, per

Una de las primeras señales de respaldo para el mexicano es la asignación del dorsal número 4. Se trata del número que Álvarez ha usado tradicionalmente con la Selección Mexicana y que ahora llevará en su nueva etapa con el conjunto londinense.

La decisión aparece en un contexto distinto al que vivió en sus últimos meses con el club. Durante la recta final de la campaña 2024-25 perdió protagonismo y terminó relegado al banquillo. Esa baja en minutos abrió la puerta a su salida al futbol turco. Después se marchó cedido al Fenerbahce, pero esa etapa tampoco le permitió recuperar regularidad. Las lesiones y la falta de continuidad limitaron sus oportunidades en Turquía. Al terminar la cesión, volvió a Inglaterra para reincorporarse al West Ham.

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Torneos que disputará Edson Álvarez con el West Ham

Edson Álvarez jugará en la Championship con la posibilidad de convertirse en una pieza del intento de ascenso (REUTERS/Pedro Nunes)

El nuevo ciclo del equipo está encabezado por Nuno Espírito Santo, y en ese contexto el mediocampista mexicano aparece de nuevo dentro de la plantilla con opciones de ganar minutos. La oportunidad llega después de una etapa en la que tampoco logró consolidarse con la selección en el escaparate más grande.

Edson Álvarez jugará en la Championship con la posibilidad de convertirse en una pieza del intento de ascenso. Ese torneo será también el espacio para que el canterano americanista pueda recuperar confianza, regularidad y protagonismo dentro de la cancha.

Para el mexicano, la próxima campaña no solo abre una nueva oportunidad competitiva. También perfila una temporada determinante para su futuro en Inglaterra y en el futbol europeo, por lo que su actuación en los torneos Carabao Cup y Championship de Inglaterra será importante.

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Estos son los torneos en los que competirá Edson Álvarez con los Hammers:

Copa de la Liga (Carabao Cup)

Championship de Inglaterra

Carrera de Edson Álvarez

Álvarez dio el salto al futbol europeo con el Ajax de Países Bajos ( Reuters/Peter Cziborra)

Edson Omar Álvarez Velázquez nació el 24 de octubre de 1997 en Tlalnepantla, Estado de México. Desde su infancia mostró carácter y fortaleza, cualidades que le valieron el apodo de “Machín”. Su formación futbolística comenzó en el barrio y después en visorias con Pachuca, aunque terminó su desarrollo en las fuerzas básicas del Club América.

Para llegar a Coapa, Álvarez viajaba diariamente tres horas en transporte público desde Tlalnepantla. Debutó profesionalmente en 2016 con América durante el torneo del Centenario, en medio de una crisis de lesiones en el plantel. Su personalidad y versatilidad llamaron la atención rápidamente, consolidándose como una joya del club y logrando títulos de Liga MX y Copa MX.

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En 2019, Álvarez dio el salto al futbol europeo con el Ajax de Países Bajos, donde ganó la Copa de Países Bajos y se desempeñó tanto como mediocampista como defensa central. Posteriormente emigró a Inglaterra con el West Ham United, club que pagó 45 millones de dólares por su fichaje. En 2025 tuvo un paso breve por el Fenerbahce de Turquía.

Edson Álvarez ha sido internacional con la Selección Mexicana desde muy joven y participó en los procesos de Juan Carlos Osorio, Gerardo Martino y Javier Aguirre. Llegó a ser capitán del Tri y sumó más de 90 partidos internacionales, participando en los Mundiales de Rusia 2018 y 2026.

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En el ámbito personal, Álvarez tiene dos hijas y su pareja es Sofía Toache. Se le reconoce por su disciplina, liderazgo y capacidad de adaptación en distintas posiciones del campo.