Adrián Uribe recordó el humor de La hora pico: “En estos tiempos ya nos hubieran censurado”

Adrián Uribe se siente feliz con el resultado obtenido en la grabación en Miami de los 10 programas que se transmitirán semanalmente cada lunes (Foto: Televisa)

Luego de que en mayo de este año Adrián Uribe decidió prescindir de su contrato de exclusividad con Televisa, el actor cómico está de regreso con De noche pero sin sueño, un programa de formato late night show con el que buscará mostrar al público una faceta nueva en su carrera: la de entrevistador de grandes personalidades del entretenimiento.

El hombre detrás del personaje de “El Vítor” -que también aparecerá en el nuevo programa- conversó con Infobae México sobre este nuevo reto y la experiencia de explorar posibilidades en la pantalla chica:

“Esta idea yo ya la tenía desde hace mucho y de repente hablamos con Miguel Ángel Fox para que él fuera el productor de este show, la verdad es padrísimo que hicimos una gran mancuerna, hicimos un gran equipo. Platiqué con mi manager, le presentamos la idea a la gente de Univision y luego decidimos el camino de hablar con Miguel Ángel para que él fuera nuestro productor, por la gran experiencia que tiene con grandes proyectos como Quién es la máscara y La voz”, dijo sobre el programa que ya fue grabado en Miami y se transmitirá durante 10 lunes al terminar el noticiero estelar de Televisa.

A sabiendas de que su expertise en el medio es la comedia, y aunque ya cuenta con experiencia como presentador, Uribe se abocó a revisar el trabajo de otros conductores de programas nocturnos, pues aunque “no se inventa el hilo negro”, sí desea darle un sello personal que lo identifique con la audiencia mexicana e hispana en Estados Unidos.

“Definitivamente Adal (Ramones) me marcó, verlo tantos años en Otro rollo, me encantaba lo que hacía. Me empapé un poquito de todo, me metí a ver a Jimmy Fallon, Jimmy Kimel, los late shows de Estados Unidos, empecé a ver La resistencia, El hormiguero, late night shows de México, de España, de todos lados. Lo que quise es ponerme a hacer una investigación de campo. No hay un hilo negro, lo que hace la diferencia es la producción y mi sello como conductor”, aseguró.

A sus 50 años, el actor dejó de ser exclusivo de Televisa a principios de este 2022; sin embargo ahora vuelve como "agente libre" en el programa nocturno de variedades (Foto: Televisa)

De noche pero sin sueño contará con solamente una hora al aire, y a diferencia de otros programas del mismo formato en el pasado, Adrián está consciente de que en los tiempos que corren el público está acostumbrado a contenidos dinámicos, por lo que presentar un programa de varias horas, al estilo del recordado Mala noche no!, con Verónica Castro, o el mismo Otro rollo, el conductor lo consideró así:

“Los tiempos ya cambiaron, el entretenimiento ya cambió, la gente ya no se queda mucho tiempo a ver la televisión, ya todo es tan rápido, tan explosivo, los TikToks, los reels, los videos de las redes sociales, el YouTube, todo va muy rápido. Tampoco puedes hacer un programa de dos, tres horas hoy en día. El chiste es hacer una hora y que esa hora sea consistente y que la gente se quede con más ganas.”

Y hablando de su experiencia como comediante, al recordar el programa que lo catapultó a la fama, La hora pico, Adrián considera que el humor ha cambiado desde entonces y la sociedad hoy en día no le daría el mismo recibimiento al tipo de comedia que se hacía entonces.

Miguel Galván y Adrián Uribe hicieron mancuerna en 'La hora pico' con varios personajes (Foto: Archivo)

“La comedia ha cambiado mucho, de repente veo sketches de La hora pico y digo ‘hijole, qué miedo’, si lo hubiéramos hecho en estos tiempos ya nos hubieran censurado, ya hubiéramos sido Trending topic, ya hubiéramos estado en el ojo del huracán, de esas veces que hicimos algún chiste de algo, ahorita ya se ha vuelto tan delicado, tan susceptible todo”.

El actor recordó a su personaje “Carmelo”, un mesero afeminado que hoy en día podría ser objeto de críticas por parte de la comunidad LGBTIQ+: “Ese personaje lo dejé de hacer no por las críticas. Terminó La hora pico y lo llegaba a hacer antes en mis shows y lo dejé de hacer no por críticas, sino simplemente porque soy una persona que le gusta estarse renovando. Ahora aparece porque en uno de los diez programas sale en un sketch, lo dejamos como una probadita porque es un poquito de darle una cerecita a la gente que nos viene siguiendo desde entonces. Lo hice por el público que me ve desde La hora pico, pero no va a estar constantemente”.

Uribe recordó también al personaje de “microbusero” que ha encarnado a través de los años, y con el cual es mayormente identificado por el público, siendo que también se ha ido modificando con el tiempo.

“Tengo a un personaje que ese sí ha perdurado al paso de los años, que es ‘el Vítor’, llevo 20 años haciéndolo y sigue en el gusto de la gente por lo que he hecho en programas de concursos, en la serie de Nosotros los guapos. El mismo ‘Vítor’ ha ido evolucionando y ha ido modificando un poquito, a lo mejor ser menos machista, lo he ido ajustando a estos cambios.

Ya vamos con Carmelo y Yahairo @Adrian_Uribe pic.twitter.com/vbXUKx49XS — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) March 2, 2013

Sin embargo, Adrián busca ir acorde con los tiempos y él mismo ha adaptado su humor, como lo podremos ver en su flamante programa, donde contará con invitados como Santa Fe Klan, Grupo Firme, J Balvin y Gloria Trevi:

“Hay que irte modificando con el paso del tiempo, con el cambio, con las nuevas generaciones, creo que es otra de las cosas que siepre he estado yo tratándome de amoldar, y no decir ‘pues así soy yo y que se chingu*n’. Me voy amoldando siempre y cuando no cambie mi esencia, pero tratar de ajustarte, irte yendo a lo masivo, por ejemplo redes sociales, hacer TikToks, Instagram, Twitter, siempre estar vigente en todas las plataformas y en todo lo nuevo que va sucediendo”, afirmó respecto a su secreto para mantenerse vigente con sus casi 30 años de carrera.

