Santiago Taboada admitió que buscará gobernar la CDMX en 2024

Santiago Taboada se autodestapó para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024. (Foto: Twitter /@STaboadaMX)

A pesar de que faltan dos años para las elecciones de 2024, algunos políticos siguen haciendo públicas sus aspiraciones de aparecer en la boleta de ese año.

Tal es el caso del actual alcalde de Benito Juaréz, Santiago Taboada, quien se autodestapó para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con El Universal, aseguró que ya es momento de tomar definiciones, pero enfatizó que esta aspiración no lo distraerá de sus funciones como edil.

“Es momento de tomar definiciones, la Ciudad y el contexto que estamos teniendo también en el país nos obliga también a ya dar un paso hacia adelante, y por supuesto a trabajar en un proyecto para la ciudad”, señaló.

(Foto: Twitter /@STaboadaMX)

Y aseveró que su trabajo al frente de la alcaldía desde 2018, lo respalda.

“Desde el principio, desde que iniciamos la alcaldía en el 2018 hemos planteado un proyecto muy distinto, un proyecto alternativo a lo que vimos y estamos viendo en la Ciudad y en el país. Por supuesto, que lo que hemos construido en la alcaldía, que es la menos desigual de este país, una alcaldía con un proyecto propio de seguridad, por supuesto, enfocado y fortalecido y mejorando las capacidades de una Secretaría de Seguridad y de una policía Civil, y, por supuesto, también, un proyecto que se ha caracterizado por ser plural, diverso e incluyente ante este escenario de polarización”, subrayó.

Santiago Taboada afirmó que ya compartió sus aspiraciones con los presidentes de los partidos que conforman la alianza Va por la CDMX y al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés e insistió que su pretensión de gobernar la capital del país no lo distraerá de su actual desempeño en la alcaldía.

“No (me distraerá), lo va a complementar, nosotros vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo porque Benito Juárez sea la alcaldía más segura, la alcaldía que tenga los mejores espacios, los mejores estándares de calidad en su gobierno y, por supuesto, en construir un proyecto de Ciudad que no está peleado con la actividad que hoy tengo”, puntualizó el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

(Foto: Twitter / @@STaboadaMx)

“Sí hay de otra, vamos a ganar el 2024 y quiero encabezar ese gran proyecto de la oposición para ser el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, enfatizó al tiempo que aseveró que este es el “momento del futuro chilango, este es el momento de un proyecto incluyente, de un proyecto plural y vamos a trabajar en ese sentido todos juntos”, puntualizó Taboada Cortina.

Cabe recordar que otros políticos ya han mostrado su interés en buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre los que se encuentran Víctor Hugo Lobo (exalcalde en Miguel Hidalgo) o Alfa González (actual alcaldesa de Tlalpan).

Los escándalos que rodean a la Benito Juárez

(Foto: especial)

El joven alcalde de Benito Juárez, no ha escapado de escándalos que involucran a la demarcación que él encabeza, aunque no hayan ocurrido durante su administración.

Y es que recientemente, la alcaldía se ha mantenido en la mirada pública después de que se diera a conocer un Cártel Inmobiliario que operaba en la administración de dicha demarcación.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), un grupo de funcionarios públicos recibió de varias empresas constructoras sobornos de propiedades a cambio de obtener permisos de construcción que en algunos de los casos eran ilegales.

Las investigaciones de dicha dependencia han logrado vincular al entramado 42 inmuebles y una decena de empresas que manejaban millones de pesos al mes. Adicionalmente, el pasado 30 de julio se anunció la detención de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de Gobierno de la alcaldía entre 2009 y 2016, por enriquecimiento ilícito.

