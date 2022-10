Guardia Nacional fue captado mientras jugaba manejando y disparando al aire

Un elemento de la Guardia Nacional bromeó mientras conducía escuchando corridos y disparaba al aire

Un agente de la Guardia Nacional fue captado por su acompañante mientras conducía uniformado, oyendo corridos compuestos al narco y disparando al aire al mismo tiempo.

En un breve clip difundido en redes sociales se observa que el elemento reía por la aparente broma que estaba a punto de cometer. El sujeto era el conductor y portaba un arma larga R-15 calibre 223. Supuestamente viajaba a bordo de una patrulla oficial.

Acordado previamente con su acompañante y, mientras el vehículo estaba en marcha, el agente tomó el fusil al tiempo que movía el volante. Pero de un momento a otro dejó de lado la conducción para cortar cartucho y lanzar alrededor de 15 disparos al aire, mientras sonreía alegre.

La corporación federal confirmó que tomó conocimiento de los hechos y apenas investigará si el elemento pertenece a sus filas para después determinar una sanción correspondiente.

La #GuardiaNacional informa que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para identificar al presunto integrante de la Institución que efectuó disparos al aire desde un vehículo en movimiento y a quien lo acompaña. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 7, 2022

“La Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para identificar al presunto integrante de la Institución que efectuó disparos al aire desde un vehículo en movimiento y a quien lo acompaña”, reconoció la dependencia en un breve mensaje.

“A los responsables se les aplicará todo el peso de la ley. Sin excepción, todo elemento que actúe fuera de la norma será sancionado conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia”, aseguraron.

No se ha determinado el lugar en que ocurrieron los hechos, salvo la identificación de quien compartió el video llamado Elías. Aparentemente fue en una fecha reciente. Pero este caso se suma a otros escándalos de la Guardia Nacional, donde se muestra la indisciplina de sus integrantes.

La semana pasada, el 28 de septiembre, Un agente de la Guardia Nacional fue captado en supuestos actos de corrupción al solicitar dinero tras revisar el automóvil de un ciudadano en Guadalajara, Jalisco.

Un agente de la Guardia Nacional fue captado recibiendo dinero

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de elementos de la corporación federal detuvo al conductor que no portaba licencia de conducir vigente. Pero para dejarlo ir y sin poder aplicar una multa, el uniformado solicitó una cantidad monetaria.

Según comentarios del usuario que compartió el acto de corrupción a través de la plataforma TikTok, le pareció casi inconcebible que el integrante de la Guardia Nacional no advirtiera una cámara de seguridad al interior de la cabina.

“Solo quise ver hasta donde llegan increíble que no vieron la cámara el pidió el dinero yo no ofrecí nada”, respondió a uno de los internautas que lo culpó por no asumir su responsabilidad como alguien que sobornó al oficial, en lugar de aceptar las faltas y cumplir con legalidades de circulación vial.

En la breve grabación compartida se alcanza a observar que el agente federal tiene medio cuerpo adentro del vehículo, detenido en alguna vialidad de la ciudad tapatía, mientras más autos siguen circulando.

Tras un bloqueo carretero, pobladores de San fernando hicieron que efectivos de la Guardia Nacional regresaran dinero a un vendedor al que le habrían realizado una extorsión.

“¿Cuanto es?”, preguntó el ciudadano; “son 100″, respondió el Guardia Nacional. Enseguida le fue extendido un billete que dobló entre su mano derecha para ocultarlo. “Ahí está, ahí pa’l chesco ya”, mencionó el conductor; “Está bien”, le contestaron y el dinero desapareció de la vista.

El miembro de la Guardia Nacional, volteó para ambos lados y no dijo más. Todo se había resuelto. No se distingue el rostro del presunto agente corrupto porque se mantenía embozado, con lentes oscuros, su arma larga y el equipo táctico respectivo.

En otra parte de la grabación se veía a un agente hurgando entre las pertenencias, revisando unos audífonos. Al tiempo que se oye una conversación afuera. Luego, el afectado graba a los uniformados.

