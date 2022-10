Viralizaron discurso de José José a favor de la comunidad LGBT+: “Todos somos distintos”

José José a favor de la comunidad LGBT+: “Todos somos distintos” | Foto: Defensoría del Pueblo/ Instagram/@josejoseoficial)

El machismo, la homofobia y transfobia durante diversas décadas del siglo XX en México causaron estragos irreparables para miles de miembros de la comunidad LGBT+, que vivieron en el “clóset” para poder resguardar sus vidas, pues los discursos en contra de la libertad sexual cautivaban el pensamiento social de la mayoría que, sin tener ningún tipo de información, solo reproducían lo que escuchaban.

Por ello, la importancia de las palabras que expresaban las grandes figuras artísticas de la década, a las cuales el pueblo mexicano seguía con gran devoción, eran más que claves para romper o continuar con los estigmas, algo que comúnmente hicieron diversas mujeres -a las que la comunidad les regresó el cariño con apoyo condicional en sus carreras-, sin embargo fueron contados los varones.

José José se convirtió en uno de ello, pues aunque no hay un registro de cómo reaccionó el público en su momento ante la serie de declaraciones a favor de la comunidad LGBT+ que dio, la viralidad de su discurso en la actualidad lo ha colocado en la mira de esa panorama, por lo que podría ser contemplado como uno de los pocos hombres abiertamente heterosexual que no señaló o “crucificó” la homosexualidad, como el resto de dicho sexo lo hacía.

El cantante se mostró a favor de la comunidad LGBT+ (FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

Una viral entrevista en redes sociales, sobre todo en TikTok, para la cadena ecuatoriana Gamavision, le recordó al público mexicano el día que el periodista Bernard Fougères cuestionó a José José sobre qué pensaría de tener un hijo homosexual y El Príncipe de la Canción le respondió de una forma controversial para su momento, que ahora es aplaudida por la valentía de haberla hecho bajo dicho contexto.

Por otro lado, es importante resaltar que también existieron algunas palabras que podrían resultar no tan adecuadas actualmente, aunque algunos han externado que eso podría deberse a la falta de información que había en ese momento sobre el tema y que no se hablaba públicamente de la orientación sexual de las personas debido a tabús e ideologías conservadoras y religiosas.

“El parámetro de la homosexualidad es muy complicado, pero si tú tienes un hijo que nace, no se hace, homosexual, fisiológicamente hablando sobre todo a nivel hormonal y de esas circunstancias, o en un momento dado tuvo una serie de factores que lo llevaron a encontrar en sus preferencias sexuales personas del mismo sexo, pues tienes que entenderlo”, comenzó a opinar.

La comunidad LGBT+ en México poco a poco a ganado terreno sobre sus derechos REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El intérprete de baladas clásicas como Lo que fue no será, El amar y el querer y Si me dejas ahora agregó que no importa las circunstancias que cada persona viva en la vida, pues al final de todo siempre hay cosas que son reservadas para uno mismo y que por lo tanto eso debe ser respetado por los demás, sin cuestionarse lo anterior.

“Todos tenemos un desarrollo de problemáticas que generalmente nunca le contamos a nadie. Todos tenemos un mundo aparte hasta teniendo un matrimonio hecho, hasta teniendo una familia bien estructurada, todos tenemos un pedacito que es únicamente de nosotros, donde solamente nosotros sabemos nuestras preferencias, inclusive sexuales”, afirmó.

José José cerró la conversación cuestionando por qué algunas personas no son capaces de entender a alguien que es diferente a ellos, pues la diversidad de pensamientos es una de las características que hace únicos a los seres humanos.

“Que bueno que logres compartirlas con tu pareja cuando se desarrolla una gran comprensión, pero ¿por qué no comprender a una persona que piensa diferente a nosotros? Todos somos distintos”, puntualizó.

Los discursos de odio históricamente han sido herramientas verbales que han dañado múltiples grupos vulnerables, por lo que la importancia de tener cuidado con las palabras en la actualidad no se trata de ejercer el derecho a opinar libremente, sino de hacerlo conscientemente.

