“Que se siga quejando”: Ana Guevara respondió a Paola Longoria y le echó en cara su deuda millonaria

Ana Guevara respondió a Ana Guevara por las críticas en su contra (Foto: Instagram/@paolongoria/@elgransaltomx/Daniel Augusto/cuartoscuro.com)

El golpeteo entre Paola Longoria y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no ha cesado. Si bien la denuncia de la raquetbolista por no recibir apoyo del organismo deportivo federal es una más de la amplia lista contra la administración de la ex medallista olímpica, ella respondió a su interlocutora y negó que la situación vaya a cambiar hasta que regularice un presunto adeudo millonario.

Durante una entrevista con el exfutbolista Hugo Sánchez, en el programa Hugo Sánchez Presenta, la ex velocista habló sobre las críticas emitidas por la atleta de San Luis Potosí. En su defensa, aseguró que Paola Longoria tiene la obligación de acercarse a las autoridades para justificar gastos que datan del año 2014, aunque recalcó que el monto a pagar podría aumentar por el tiempo transcurrido.

“Que se siga quejando. El ser seleccionada nacional genera compromisos y cumplimientos al momento de firmar, al ser acreedora a todas las garantías que le ha dado el estado al ser seleccionada nacional. No se le puede exentar por ser seleccionada y que obtenga resultados (...) El adeudo que tiene Longoria es del 2014, no de la administración actual. Se le invitó una y otra vez a que aclarara cuál era la situación”, señaló en su intervención.

Paola Longoria sumó el Campeonato Mundial de Raquetbol 2022 de San Luis Potosí a su palmarés personal (Foto: Instagram/@paolongoria)

La primera vez que se dio a conocer el presunto monto que Paola Longoria debe aclarar ante las autoridades fue en agosto de 2022. A escasos días del arranque del mundial de la especialidad, ganado por la potosina, la Conade emitió un comunicado oficial como respuesta a los señalamientos de la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR) por la falta de apoyo a sus atletas.

En el documento se señaló que la FMR tiene un adeudo de MXN 432 mil 206, mientras que nueve atletas, entre quienes se incluyó a Paola Longoria, deben comprobar MXN 3 millones 930 mil 462. No fue sino hasta los últimos días de agosto cuando Guevara aclaró que el monto específico para la mejor raquetbolista del mundo corresponde a MXN 1 millón 665 mil 810.

De acuerdo con el argumento de la Conade, el adeudo por dichos montos, así como el incumplimiento en algunos “requisitos contemplados en las reglas de operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2022 vigentes” son las causas que imposibilitan a la FMR y sus atletas registrados de recibir recursos públicos federales.

Información en desarrollo*