Chihuahua: cayó comando con arsenal y drogas en dominios del Cártel de Sinaloa

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Elementos del Ejército y de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron a seis presuntos criminales que cayeron con arsenal y un cargamento de droga en dominios del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, los supuestos narcotraficantes cayeron con vehículos robados, equipo táctico, dispositivos de comunicación, así como fusiles de uso reservado militares, mientras transitaban en un poblado de Guachochi.

La zona donde se realizó el aseguramiento registra un amplio dominio de Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa. En este lugar ya se han registrado otras detenciones del mismo grupo criminal, de ahí que no se descarta la pertenencia de los detenidos durante la madrugada de este 29 de septiembre.

Según el reporte de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, el aseguramiento se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando atendieron un reporte sobre la movilización de un comando de sicarios fuertemente armados sobre el camino viejo a la comunidad de Agua Blanca.

Entre los detenidos está una mujer (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

En ese lugar dieron con cinco hombres y una mujer. Se trata de Ramona Leticia G. C., de 35 años; Reyes C. G., de 40; Carlos C. O., de 20; Raúl Iván A. L., de 24; Yael Fernando B. G., de 25; Jesús Heraclio M. R., de 40. Todos portaban armamento, municiones y narcóticos.

Entre lo decomisado se contabilizaron cuatro pistolas tipo escuadra de calibres 38 súper, 45 y .380. También llevaban dos rifles AK-47, conocidos como cuernos de chivo, así como un fusil calibre .223 marca Aeroprecision, modelo x15. Las autoridades consignaron al menos 26 cargadores.

Al menos 13 de estos aditamentos eran de calibre 7.62x39; seis del tipo .223; un cargador de disco calibre 7.62x39; tres cargadores 38 súper; uno de .380, .45, y .22. La fiscalía igual consignó 20 cartuchos calibre 38 súper; otros cuatro calibre.380; seis municiones calibre .45; dos calibre .22; 160 calibre .223; así como 772 cartuchos calibre 7.62x39; cinco granadas de gas lacrimógeno y tres granadas de humo.

Además se aseguraron seis costales de nylon color blanco con marihuana, con un peso por determinar; seis bolsas de polietileno color negro con marihuana; un envoltorio con goma de amapola, cuyo peso fue estimado 976.34 gramos; así como 594.61 gramos de semilla de marihuana.

Los sicarios se movilizaban en un comando de dos camionetas (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

El equipo de comunicación fueron tres radios portátiles marca Kenwood, además de siete teléfonos celulares. El equipo táctico incautado fueron ocho chalecos antibalas, nueve placas balísticas, cinco portacargadores, dos fundas para pistola, tres fornituras, una mochila y un porta fusil.

Dos camionetas tipo pick up, vehículos en que se transportaban los presuntos sicarios, tenían reporte de robo. La unidad Chevrolet roja modelo 2007 fue hurtada en Chihuahua el 31 de agosto de 2021 y el automóvil Nissan Frontier gris del año 2021 fue robada en la misma cuidad capital el 24 de junio pasado.

“Los imputados junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”, informó la fiscalía local.

La zona sur de Chihuahua conforma la sierra del llamado Triángulo dorado del Cártel de Sinaloa, donde ha mantenido su bastión en los últimos cuarenta años. Algunos operadores de Gente Nueva ya han caído tras operativos del Ejército.

Gente Nueva domina en el sur de Chihuahua (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Tan solo el 26 de junio pasado las fuerzas de seguridad localizaron a Carlos Daniel “N” y Leonel “N” en Guachochi. Según el informe de la Sedena, estos sujetos son colaboradores de Lorenzo Antonio “N”, Tony tormenta, subordinado a su vez a Servando “N”, el Servandito. Todos ellos, presuntos integrantes de Gente Nueva.

Casi un año antes, en agosto de 2021, las autoridades detuvieron en Guachochi a Melquíades Díaz Meza, el 13 y/o el Chapo Calín, identificado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa en la sierra sur de Chihuahua. Este sujeto se resguardaba en una casa de seguridad de la colonia Lindavista, inmueble que fue vigilado al menos durante 48 horas por tierra y aire.

