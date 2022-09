Madre de Heidi Mariana, niña que fue asesinada, pidió reunión con AMLO

(Foto: Cuartoscuro//Twitter)

En el marco de la discusión en el Congreso para ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, Cristina Araceli Pérez Rodríguez, madre de Heidi Mariana, la niña asesinada el pasado 31 de agosto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sostuvo este miércoles que los militares fueron los responsables de lo que le sucedió a su hija.

Y es que indicó que así lo ratifican los testimonios de su hijo Kevin, de siete años de edad, y de Griselda Lizeth, de 43 años, la pareja sentimental de su padre, quienes sobrevivieron a un enfrentamiento armado mientras circulaban por el centro de la ciudad.

Así lo dijo en conferencia de prensa desde el Senado de la República, en la que estuvo acompañada por el Senador independiente y Coordinador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.

“No, no hay ninguna duda (fueron ellos) [...] Mi niño de siete años es sobreviviente, la pareja sentimental de mi papá es sobreviviente y ella es la única persona que sabe la verdad. Y las únicas personas que vió en ese momento del accidente fue personal militar”

Cristina Araceli Pérez Rodríguez, madre de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, asesinada el 31 de agosto pasado en #NuevoLaredo responsabilizó a militares de lo sucedido a la menor y dijo la han estado presionando para que reciba una indemnización para cerrar el caso. pic.twitter.com/kvXadH6stV — Azucena Uresti (@azucenau) September 29, 2022

Además, acusó presiones por parte del Ejército Mexicano para que reciba una indemnización y se cierre el caso, por lo que solicitó reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No vengo a pedir dinero. Lo único que vengo a pedir es justicia y que encarcelen a los responsables”

“Que (AMLO) me abra las puertas de la Presidencia y escuche mi versión verdadera. Tengo el derecho de que pueda ser escuchada por él, para que me ayude a hacer justicia y mi niña pueda estar en paz; igual mi familia [...] Que no quede impune y se haga justicia para toda la ciudadanía de Nuevo Laredo y no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos”, agregó.

En tanto, el senador Álvarez Icaza Longoria argumentó que, el caso no puede quedar impune, por lo que pidió debe ser juzgado por el fuero civil.

“No hay duda, necesariamente tienen que ser investigados y sancionados en instancias civiles (...)el proceso tiene que ser en el fuero civil (...)”, dijo Icaza.

El legislador resaltó que la familia de Heidi tuvo contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, para elevar su solicitud de audiencia en Palacio Nacional en su legítimo reclamo de justicia.





Más información en desarrollo...