Masa de aire frío cubre al país; ocasionará un evento del “Norte” y lluvias intensas en el sur y sureste

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles prevé la presencia de un Evento del Norte provocado por la masa de aire frío que cubre gran parte del país. Dicho fenómeno ocasionará rachas de viento de entre 70 a 80 km/h en costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, se esperan lluvias torrenciales en Chiapas, así como intensas en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

México registrará temperaturas máximas de hasta 45º C en Baja California y Sonora, y hasta 40° C en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Michoacán. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

El huracán Ian, de categoría 4, ya no tiene afectaciones ni representa ningún peligro para el territorio nacional. Actualmente (04:00 horas), se ubica próximo a las costas de Florida, en los Estados Unidos. Específicamente a 125 km al oeste-suroeste de Naple. Mantiene una trayectoria rumbo al nor-noreste (15°) a una velocidad aproximada de 17 km/h, con vientos sostenidos de 220 km/h y rachas de hasta 270 km/h.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado, bancos de niebla y lloviznas dispersas al amanecer. Por la tarde, prevalecerán condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10°C y una máxima de 18 a 20°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 15 a 17 °C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde, con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas serranas. Cálido a caluroso por la tarde, así como muy caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con chubascos en Sonora y Sinaloa. Por la mañana ambiente templado y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente vespertino cálido en la región y muy caluroso en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, fuertes en Jalisco y Colima, además de chubascos en Nayarit. Ambiente matutino templado y fresco con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Ambiente cálido por la tarde, así como caluroso en zonas costeras.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado durante el día con lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero. Ambiente matutino fresco a templado en la región con densos bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido en zonas costeras.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Tabasco, así como chubascos en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco a frío con densos bancos de niebla en zonas serranas de la región. Ambiente cálido por la tarde y caluroso en costas

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, lluvias puntuales fuertes en Campeche, además de chubascos en Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas. Ambiente templado por la mañana y cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado por la mañana y nublado durante la tarde, con chubascos en Chihuahua, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Ambiente fresco por la mañana, así como muy frío, bancos de niebla y posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente vespertino cálido.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado. Lluvias puntuales intensas en Puebla, fuertes en Hidalgo, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos. Ambiente matutino fresco a frío, temperaturas frías menores a 0 °C y posibles heladas en sierras de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente templado a cálido por la tarde.

