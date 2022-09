“La impunidad persiste”: Dresser se lanzó contra el gobierno de AMLO por el caso Ayotzinapa

Denise Dresser y AMLO Foto: CUARTOSCURO

Denise Dresser arremetió en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la “militarización acelerada” y el apoyo del ejército en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. A través de redes sociales la activista utilizó el informe no testado del caso Ayotzinapa para argumentar en contra de las Fuerzas Armadas, pues, según la información citada, varios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apoyaron en la detención de los estudiantes.

“La narrativa gubernamental para proteger al Ejército por Ayotzinapa es que sólo involucró a unas ‘manzanas podridas’. No es así. El huerto está podrido y así lo revela la versión no testada del Informe. Lo ocultado tiene mucho que ver con la participación de las fuerzas armadas”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

El 26 de septiembre se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Foto: Baruc Mayen/Infobae México)

La autora de Manifiesto mexicano acusó a AMLO, así como a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; de proteger a los implicados en el caso de los jóvenes normalistas, pues a ocho años del suceso, aún no existen detenidos. Además, afirmó que se apoya el ejército pese a sus implicaciones con el crimen organizado, “la justicia es saboteada por el estado”, afirmó.

“8 años después la impunidad persiste, la protección política a Cienfuegos/Sedena/Marina/Peña Nieto/perdura. Y la justicia es saboteada por el Estado, desde el Estado. Por Gertz , AMLO, y la militarización acelerada aunque el Ejército se coluda con el narco y el crimen organizado”, protestó este miércoles 28 de septiembre.

8 años después la impunidad persiste, la protección política a Cienfuegos/Sedena/Marina/Peña Nieto/perdura. Y la justicia es saboteada por el Estado, desde el Estado. Por Gertz , AMLO, y la militarización acelerada aunque el Ejército se coluda con el narco y el crimen organizado. — Denise Dresser (@DeniseDresserG) September 28, 2022

En uno de los tuits, la también politóloga compartió un pedazo de los informes no testados, dicho extracto mostró el encubrimiento del Gobierno, la policía federal y el ejército en la participación del caso Ayotzinapa, esto debido a su poder y relación con el ex mandatario Enrique Peña Nieto (EPN).

“En el campo militar están cuadrando todo y ahí van a juntar los paquetes y ahí los van a deshacer y repartir. Conviene por intereses políticos que no se vean involucrados el gobierno federal, los federales, y el Ejército (…) tienen poder y son los brazos derechos del presidente”, mostró Dresser.

En las protestas del pasado 26 de septiembre, familiares reclamaron al gobierno el estado de las investigaciones. (Foto: Baruc Mayen/Infobae México)

La escritora puntualizó que en el informe se hace referencia al origen de las órdenes, las cuales provinieron de los altos mandos del gobierno. Del mismo modo, Dresser citó que el propósito de realizar dichas operaciones era limpiar la imagen del ex presidente EPN.

“Informe no testado/Ayotzinapa también tiene referencias a “las órdenes vienen de México, de arriba, limpien todo”. “Se van a hacer al lado los de México para tener cuidado”, “Que la Marina vaya a hacer el trabajo”, “Vamos a ayudar a que el gobierno de EPN se levante el cuello”, fueron algunas de las citas compartidas.

Además de tales opiniones, la escritora también criticó en días pasados la postura de AMLO por insinuar que el gobierno actuaría de la misma forma que sus opositores al debilitar las investigaciones de la también conocida Noche de Iguala.

Aquí el presidente @lopezobrador_ diciendo explícitamente que él también va a difamar, degradar, y debilitar a las instituciones.



Pero dice que no son iguales. pic.twitter.com/1fWNHzsbha — Denise Dresser (@DeniseDresserG) September 27, 2022

Los comentarios de la activista se dieron después de que el pasado 25 de septiembre se filtraron documentos sin testar relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa, dicha información fue publicada a pocos días de cumplirse ocho años de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas en 2014.

El ejecutivo nacional AMLO, manifestó que la filtración de información fue de “mala fe”; no obstante, estuvo de acuerdo en que se dieran a conocer los datos pese a ser dolorosos para los familiares. “Yo creo que lo hicieron de mala de. Pero en mi opinión, no se deben ocultar las cosas. (...) (La verdad) sí es muy dolorosa. Lo demás es una actitud de zopilotes, pero si se conoce la verdad, no hay problema”, declaró en su conferencia de prensa del pasado 26 de septiembre.

