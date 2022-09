“Habrá problemas”: la advertencia del Tata Martino a directivos de la Liga MX

Gerardo Martino lanzó una advertencia a los directivos de la Liga MX (Foto: Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

El último partido de la Selección Mexicana en el continente americano dejó una gran inconformidad entre los fanáticos del Tri pues en el juego ante Colombia, a pesar de haber tenido la ventaja durante el primer tiempo, en menos de dos minutos los empataron y más tarde les dieron la vuelta, así que el marcador quedó 2 - 3.

Ante la inconformidad del público, Gerardo Tata Martino habló en conferencia de prensa y soltó un comentario dirigido a los directivos de los diversos clubes de la Liga MX y a los mismos dirigentes de la liga. Ante el cuestionamiento del por qué el equipo azteca ha tenido tantas inconsistencias, el Tata dirigió su respuesta a criticar la Liga MX.

Reconoció que hace poco le hicieron llegar la opinión de uno de los directivos de la liga y que señaló con qué jugadores debía competir, hecho que incomodó al argentino pues defendió su libertad de convocatoria ya que aseguró que en ningún momento ha impuesto sus peticiones, por lo que adelantó que si la presión continúa, podría haber problemas.

“Hace poco escuché a un directivo, que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores para el mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero; si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, aseguró.

Otro de los puntos que tocó Martino y que involucró a la gestión de la Liga BBVA MX fue la inversión de mexicanos al fútbol europeo ya que no compartió el gusto de que se le pongan grandes cantidades a los futbolistas para salir y que se compliquen sus fichajes. Por ello aseguró que es un tema que tiene que resolver el presidente de la liga.

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? no se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden para ellos. Cómo hay un jugador que vale USD 10 millones y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”, agregó.

La Selección Mexicana cayó ante Colombia con un marcador de 2 - 3 (Foto: Federación Colombiana de Fútbol)

Es que, antes de lanzar su advertencia argumentó que no se deslindará de las responsabilidades que tiene al ser técnico de la selección pues aseguró que en el fútbol mexicano hay “particularidades” para realizar inversión y así tener un mejor equipo.

“No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Pero de todos lados, México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ‘¿cómo hacemos para tener una selección mejor?’”, explicó Gerardo Martino.

Los abucheos y agresiones que recibió el Tata Martino al término de México vs Colombia

La selección está mal... Pero lo de los aficionados en EU cada día está peor.



Y ahí va a ser el próximo disque mundial. Que la nueva cúpula de poder del fútbol mexicano le busque bien en un técnico popular con la grada.



Esto no lo merece Martino.pic.twitter.com/RTqjSq0LQH — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) September 28, 2022

La Selección Mexicana no pudo llevarse la victoria ante su similar de Colombia en su último juego en territorio norteamericano, así que el público que se dio cita en el Levi’s Stadium se molestó con el técnico mexicano. Por ello en cuanto el técnico abandonó la cancha, la afición se fue en contra del Tata.

Cuando pasó todo el cuerpo técnico por el túnel para dirigirse a los vestidores les llovieron todo tipo de líquidos. Los asistentes arrojaron sus vasos, bebidas y demás objetos que tenían en las manos para mostrar su inconformidad con el Tata Martino.

Dicha acción generó todo tipo de reacciones en redes sociales por el comportamiento que mostró el público en las gradas pues también una riña del público mexicano causó polémica, además de la aparición del grito homofóbico.

