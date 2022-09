Quién es la esposa de Cristián de la Fuente y cómo comenzó su historia de amor

Su esposa es la actriz Angélica Castro (Foto: Archivo Web)

El actor Cristián de la Fuente lleva veinte años casado con la modelo chilena Angélica Castro. Ellos ya celebraron su aniversario el 5 de enero de este año con una imagen compartida en redes sociales, en donde ella aprovechó para expresar lindas palabras a su esposo y escribió:

“Ya son 20 años de matrimonio. Gracias por tanto, gracias por la maravillosa familia que hemos formado, gracias por apoyarme y acompañarme en cada locura y sueño que he querido emprender. Gracias por estar siempre a mi lado. Te adoro y vamos por más. Gracias por ser tu. Te amo hasta el infinito”.

María Angélica Castro González, quien nació en Chile y tiene 50 años de edad es una presentadora de televisión, actriz, modelo y empresaria que inició su carrera en el mundo del espectáculo desde muy temprana edad, aproximadamente a los catorce años se dedicó a hacer fotos para revistas de moda.

Asimismo, ha realizado portadas para reconocidas revistas como Elle, Marie Claire y Vanidades, así también ha representado marcas como Nivea, Nestlé y Orange Crush. Ha participado en realitys como presentadora y en algunas novelas como Marparaíso.

En cuanto a su vida personal y como ya se mencionó, contrajo matrimonio con Cristián de la Fuente el 5 de enero de 2002, tiempo después la pareja de enamorados decidieron dar otro paso y tuvieron a su primogénita Laura de la Fuente Castro.

Cómo se conocieron Cristian de la Fuente y Angélica Castro

Para una entrevista con ¡Hola!, Angélica y Cristián fueron cuestionados sobre cómo comenzó su historia de amor y el actor relató que se conocieron mucho antes de ser pareja, pues se encontraban en los sets de grabación e hicieron una linda amistad.

“Éramos compañeros de trabajo, nos veíamos en los sets, entonces nos conocemos desde hace veinticinco, casi treinta años”, comentó.

De igual forma, contaron que eran muy buenos amigos y que en algún momento cuando Cristián se fue a vivir a Los Ángeles, se la encontró allí, pero que fue un encuentro poco común, pues por alguna razón ella llegó a su casa sin saber que era la de él.

“Después de estar en Los Ángeles dos años nos encontramos en mi casa por casualidad. Ella iba a buscar a un amigo que estaba en mi casa sin saber que era mi casa, yo iba a salir y como que no salí y me atrasé y cuando voy saliendo y abro la puerta, ella está al otro lado. Me dice ‘qué haces aquí' y le digo que haces tú aquí en mi casa”, comentó.

Después de ese extraño momento, las celebridades se quedaron platicando por horas, Angélica conoció a la mamá de su esposo y la señora fue quien le dijo a su hijo que debería salir con ella en vez de con la novia que tenía en ese momento.

“Le dije, si tú terminas con el que estas saliendo, yo termino con la gringa y nos casamos”, le comentó Cristián a Angélica. Y es que el actor siempre ha hablado muy bien de su relación e incluso tiene un tatuaje que se hizo en referencia a su amor, en aquellos tiempos cuando empezaban a ligar.

“Llevábamos dos semanas saliendo y le dije que nos íbamos a casar. ‘Estás loco’, me respondió. Fuimos a un restaurante italiano, en Los Ángeles, en donde el mantel era de papel. Nos trajeron un lápiz y empezamos a hacer un dibujo. Era un símbolo como súper artístico. Tenía la ‘A’ de Angélica, la ‘C’ de Cristián y el 17 de nuestro aniversario (...) Qué bonito, dibújamelo en el brazo’. Después le dije que me acompañara a un lugar y me fui donde me he hecho casi todos los tatuajes. Le dije: ‘señor, tatúeme eso’. Angélica me dijo ‘estás enfermo”, relató.

Sin embargo, el dulce amor que han compartido podría estar llegando a su fin, ya que se acaba de filtrar un video en el que Cristián supuestamente le estaría siendo infiel a su esposa besando a otra mujer.

