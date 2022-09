Estudiante convocó a un “tiroteo” en una secundaria de Neza; se le encontró un arma en su mochila

Imagen ilustrativa de un arma en una mochila escolar (Foto: especial)

Un estudiante de una escuela del Estado de México provocó terror en sus compañeros y padres de familia.

Y es que el pasado domingo 26 de septiembre, un alumno de 13 años de la Secundaria Técnica número 5 “Víctor Bravo Ahuja”, en el municipio de Nezahualcóyotl, publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

“Te invito a mi primer tiroteo escolar. No faltes”, acompañado de la imagen de un gatito.

Pero lejos de tomarlo como una mala broma, sus compañeros se alarmaron tanto que avisaron a sus padres y estos, a su vez, inmediatamente a los directivos del plantel ubicado en la calle Oriente 31, de la colonia Reforma.

La publicación del joven en su cuenta de IG (Foto: Twitter)

Por lo anterior, este 26 de septiembre, las autoridades escolares llamaron a la madre del menor de edad, para que, en su presencia, se revisara su mochila. Para sorpresa de todos: el estudiante sí tenía un arma, pero presuntamente de juguete; sin embargo, también se le encontró entre sus pertenencias dos balas calibre 22.

Además, la amenaza en redes fue mostrada a su madre, pero aseguró que desconocía la publicación y sus intenciones.

Al lugar arribaron personal de enlace ciudadano de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, quienes dialogaron con la madre y los directivos sobre la situación.

Al respecto, se informó que el infante como su familia serán canalizadas a un estudio psicológico para determinar las posibles causas y determinar el tipo de ayuda que les será brindada.

Las dos balas calibre 22 que se encontró en la mochila (Foto: Twitter)

Sin embargo, muchos padres de familia se manifestaron este martes a las afueras de la secundaria, debido a que no les avisaron del hecho y se enteraron a través de redes sociales.

Asimismo, exigieron a los directivos que el alumno sea expulsado, pues consideran que representa un peligro para sus hijos.

“Mi esposo la trajo (mi hija) en la mañana con el temor de que vaya a suceder algo. El director ayer salió con dos policías, pero nunca nos hizo referencia de lo que pasó”, declaró Zulema Velásquez en entrevista para Telediario.

“Me da mucho coraje. En la mañana hablamos con el director, nos metió a la escuela y ya nos explicó. Pero si no nos enteramos en redes sociales, él no nos dice [...] Lo que nos dijo, y la verdad es que a mí no me gustó, es que el niño no será expulsado”, dijo Alejandra al mismo medio.

Fachada de la secundaria "Víctor Bravo Ahuja”, en Nezahualcoyotl (Foto: especial)

Por su parte, el director de la secundaria señaló a Telediario que ya se activó el protocolo de seguridad y que si no se les informó a los padres, es porque se está llevando a cabo la investigación.

Por ello, afirmó que no se puede expulsar inmediatamente al joven, que de por sí ya se le estigmatizó; aunque los padres de familia ya están recabando firmas para lograrlo.

Aunado a esto, la Secretaría de Seguridad realizará el programa Escuela Segura, dirigido a la prevención social del delito en prácticas como el narcomenudeo, el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, al interior y exterior de los planteles escolares.

La implementación de este programa se lleva a cabo por medio de comités en los 125 municipios mexiquenses y opera por medio de un botón de emergencia ubicado en las instalaciones de los centros escolares, que además sirve como alternativa para atender cualquier contingencia que atente contra la integridad y el patrimonio de la comunidad escolar.





