Vengaboys y Corona “prendieron” a chilangos en fiesta Dance de los 90

Desde Países Bajos, el grupo formado en 1997 mantiene el espíritu de la música pop electrónica (Foto: Instagram)

Al rededor de 6 mil personas regresaron por unas horas a aquella década donde la música electrónica dominó la escena y Europa -principalmente- vio surgir distintos actos que hoy siguen figurando en las noches de fiesta.

Por más de seis horas, el Pepsi Center de la Ciudad de México se convirtió en una máquina del tiempo que retrocedió 30 años a un “antro” donde sonaron los beats que hicieron época y marcaron la escena nocturna de una generación.

El espectáculo I Love Dance congregó a público de casi todas las edades, especialmente mayores de 30 años, muchos ataviados con coloridades chamarras, gafas oscuras, overoles y más parafernalia “noventera”, y la noche comenzó con la bienvenida de Luisa Carrandy y Fernando Martínez, recordados locutores de Alfa Radio, la emisora que impulsó al género eruodance en México.

Una noche de culto que tuvo que ser pospuesta más de dos años debido a la crisis sanitaria mundial, pues su primera edición en México se vivió el 13 de abril de 2019, pero en esta ocasión los chilangos revivieron sus fiestas en “el Magic o el News” -recordados antros locales donde- en una atmósfera de fiesta y nostalgia.

Ni el frío ni la lluvia impidieron que los asistentes acudieran para bailar al ritmo de la británica Ann Lee, quien abrió la pista con su hit 2 Times, seguida de su versión a Ring My Bell. Tras ella, el alemán Lay Zee, conocido como su grupo “Mr. President” desató la euforia con su Coco Jambo y el tema I Give You My Heart.

Entre audiovisuales “cibernéticos”, sonidos de un módem de principios de milenio “conectándose a internet” y efectos visuales futuristas, la cantante brasileña Olga de Souza, líder de la banda italiana Corona emocionó al público con sus éxitos que la han consolidado como una de las voces más importantes del eurodance: The Rythm of the Nigt, Try me Out, y hasta un cover de Whitney Houston, I will Always Love You, resonó en el recinto de la colonia Nápoles.

Entre los distintos actos, el DJ Gustavo MX convirtió el venue en un rave que vibró con otros clásicos de la escena: One More Time de Daft Punk; Bailando de Paradisio, Chiquitere, Saturday Night de Whigfield, La macarena con Los del río y hasta Follow the Leader de SBS sonaron como pista musical para el ensamble de bailarines y gogos que amenizaron la fiesta.

La sopresa de la noche fue la dupla de DJs basada en Chicago 20 Fingers, quienes presentaron sus populares Short Dick Man, Lick It y Sex Machine haciéndose acompañar de una vocalista que le dio voz a las canciones popularizadas en los 90 por Gillette, Roula y Katrina, respectivamente.

Los neoyorquinos Reel 2 Real cimbraron los ánimos con temas como Can You Feel It, Go on Move y el éxito mundial I Like to Move It, que es también emblemático de la cinta animada Madagascar. Por su parte, Turbo B, emergido del proyecto alemán Snap! también fue parte de la noche con sus emblemáticos temas I got the Power y Rythm is a Dancer.

La neoyorquina Robin S también levantó los ánimos con su melodiosa voz acompañando su hit Show me Love, para dar paso a la única exponente latinoamericana de la noche: la panameña Lorna, quien con su reggaetón y el tema Papi Chulo, que cantó en dos ocasiones, fue quizá un acto distinto a la propuesta de house y techno de la noche.

En medio de la euforia, tuvo lugar un emotivo momento, cuando se proyectaron imágenes de estrellas de la escena electrónica que han fallecido. Por la pantalla desfiló el DJ sueco Avicii, Robert Miles, creador del tema Children, Keith Flint, integrante de The Prodigy, los productores B-Jay y Peter Rauhofer, y hasta el cómico mexicano Miguel Galván “La tartamuda”, quien prestó su voz en los discos de edición mexicana Al ritmo Dance.

La noche llegó al éxtasis con la presentación de Vengaboys, el grupo coreográfico vocal originario de Róterdam, Países Bajos, quienes reventaron los decibeles con sus We Like to Party, Boom Boom Boom Boom, Up and Down, Shalalalalá y múltiples covers como What’s Up de 4 Non Blondes, I Feel Love de Donna Summers, YMCA de Village Peolpe, Dragostea Din Tei de O Zone, Crying at the Discotheque, The final Countdown y I Was Made for Loving You, de KISS.

