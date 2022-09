Hija de José Luis Abarca negó estar involucrada en el caso Ayotzinapa: “no era mi dicción”

La hija de José Luis Abarca ha defendido la supuesta inocencia de su padre en el caso Ayotzinapa. (Foto: Cuartoscuro)

A pocas horas de conmemorarse ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la difusión de conversaciones telefónicas han vuelto a poner los ojos sobre José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y quien, según los textos, habría ordenado el asesinato “a discreción” de los normalistas.

Las convesrasiones telefónicas de las sábanas de llamadas y mensajes a diversos participantes que se muestran de forma pública en la investigación del Gobierno Federal, en el anexo 8 Análisis telefónico centro GEO, mediante una conversación que presuntamente habría sostenido la hija del imputado, Yazareth Abarca, con una amiga, a quien le habría relatado el enojo que llevó a su padre a instruir la desaparición de los jóvenes.

“Poes [sic] que, ya solo al último mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo recuperen la mercancía y se ch*ngan a todos a discreción, y dije a caray nunca había visto a mi papá tan molesto”, se lee en el texto del informe oficial.

Aunado a ello, una revelación de la periodista, Peniley Ramírez, (hecha a través de su cuenta de Twitter) expuso la otra parte de la supuesta plática entre quien señalan que es la hija de Abarca y la segunda fémina, identificada como Karen “N”.

Fue así que la propia Yazareth Abarca salió a negar la presunta conversación, así como el vínculo o siquiera conocimiento de la mujer con la que se le relaciona (la amiga, Karen) en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia: “Jamás hice tal cosa”, publicó en respuesta a la publicación de la comunicadora.

“Los mensajes que dicen escribió la hija de José Luis Abarca, o sea yo, SON FALSOS. (...) Esa no era mi dicción en aquel tiempo, yo jamás me he expresado así y no nunca he conocido a esa mujer. No miento, estoy desconcertada por tanta mentira”.

Yazareth Abarca negó el presunto vínculo con la fémina a la que, según el Gobierno, reveló la instrucción de su padre. (Captura: Twitter)

La revelación que Peniley dio a conocer formó parte de la filtración de un conjunto de supuestos mensajes “sin testar” respecto al caso Ayotzinapa; misma la cual fue condenada por el titular de la Comisión para la verdad, Alejandro Encinas.

Fue a través de la misma plataforma que el también subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México (de la Secretaría de Gobernación) tachó a la revelación de ser “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto” a las familias de los estudiantes desaparecidos en 2014. Razón por la cual llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a identificar y castigar a quien resulte responsable de la filtración”.

Dicho posicionamiento también valió de la respuesta de Yazareth Abarca quien se dijo traicionada por Encinas, al haberla involucrado falsamente, según ella, en el lamentable crimen de Estado. Esto, luego que el funcionario reconociera que la información fue entregada a la Fiscalía por la propia Comisión.

“En ese informe usted miente sobre mi persona. Jamás escribí ni envié esos mensajes que usted dice yo envíe a esa mujer que nunca en mi vida he conocido. Yo nunca he escrito así y tampoco me he expresado de esa forma”, reiteró.

“Me entristece mucho haber confiado en usted para esclarecer este horror qué pasó en Iguala y sobretodo que le pasó a mi familia. Usted sabe que mi padre es inocente y no conforme le hacen una nueva investigación después de 8 años siendo investigado de todas las maneras posibles. Por favor, paren de está persecución ilógica”.

Yazareth Abarca reprochó a Alejandro Encinas por haberla involucrado en el caso Ayotzinapa. (Captura: Twitter)

(Captura: Twitter)

Juez absolvió a José Luis Abarca por el caso Ayotzinapa

El pasado 14 de septiembre, el juez federal, Samuel Ventura Ramos, absolvió al ex presidente municipal de Iguala, acusado por secuestro y delincuencia organizada vinculada al grupo criminal, Guerreros Unidos, en el caso Ayotzinapa.

La sentencia absolutoria fue dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas al señalar que no existen las pruebas suficientes en su contra que lo responsabilicen del caso. No obstante, es importante mencionar que esto no significa la libertad para Abarca, por lo que permanece recluido el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, donde fue recluido hace ocho años.

En consecuencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interpondrá una queja y denuncia penal contra Ventura Ramos tras identificarse que dictaminó sentencias absolutorias a 120 personas por hechos relacionados a la noche de Iguala.

SEGUIR LEYENDO: