Mazamitla: ejecutaron a tres en zona que disputan el CJNG y Pájaros Sierra

Mazamitla vive una ola de terror desde inicios de 2022 (Foto: Especial)

Agentes del Ejército localizaron tres personas ejecutadas en Mazamitla, zona que disputan células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Pájaros Sierra, antiguos aliados que rompieron con la organización de las cuatro letras para desatar la narcoguerra regional.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Jalisco, los cuerpos con impactos de arma de fuego fueron localizados en el Fraccionamiento Monteverde, alrededor de las 12:20 horas este sábado 24 de septiembre, hasta donde acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como policías municipales.

El reporte sobre las víctimas llegó a servicios de emergencia por las detonaciones, pero cuando arribó el personal militar, solo encontraron los cadáveres. Enseguida solicitaron el mando y conducción del agente del Ministerio Público sobre el caso registrado en el cruce de Eduardo Montaño y Constitución Mexicana.

De acuerdo con reportes locales, pobladores que se encontraban en el lugar alertaron por la balacera entre civiles, supuestos miembros de alguna facción de disputan la zona de Mazamitla. En el sitio quedaron tres sujetos y dos más resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al hospital para su atención médica.

En el sitio localizaron dos camionetas abandonadas (Foto: Especial)

“Personal Ministerial y de Investigación de esta representación social acudió al lugar para iniciar con las investigaciones así como para en coordinación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar el levantamiento de indicios”, informó la fiscalía estatal.

En el lugar de los hechos fueron localizadas dos camionetas, una tipo Explorer, así como una Jeep roja. El primer vehículo tenía impactos de proyectiles de arma de fuego, así como manchas de sangre en la parte inferior de la puerta trasera derecha.

Tras la llegada de agentes ministeriales comenzaron con el procesamiento de la escena criminal para obtener datos de prueba que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos así como para identificar a los posibles responsables. Presuntamente, este evento de violencia fue una agresión directa y todo indica un proces de planeación.

“Los cuerpos de las tres personas fallecidas serán trasladados a las instalaciones del IJCF con la finalidad de que se lleven a cabo los dictámenes periciales que marca la ley, añadió la Fiscalía de Jalisco.

El suroeste de la entidad, donde se han registro decomisos, asesinatos, balaceras, enfrentamientos y detenciones incesantes, sufre una ola de violencia azotada por disputas criminales que se intensificaron a principios de este 2022, cuando el CJNG rompió la alianza con los Pájaros Sierra.

La frontera de Jalisco y Michoacán, que comprende el Valle de Juárez, Mazamitla, Tamazula de Gordiano, Marcos Castellanos y el sur del Lago de Chapala, es escenario de disputas declaradas por el cártel de las cuatro letras contra quien consideraban socio, Ernesto Mascorro Martínez, el Chaparro.

Apenas la mañana del pasado 16 de septiembre fueron fueron localizados cuerpos descuartizados en una brecha de la calle Guadalupe Victoria, a la altura del fraccionamiento los Pinos, en el municipio de Tizapán el Alto.

“Están mutilados, algunas partes de los cuerpos al descubierto, otras embolsadas y en costales”, informó entonces la Fiscalía de Jalisco.

Casi dos semanas antes, el 4 de septiembre, se localizaron los cuerpos de dos personas en Mazamitla: uno estaba envuelto en una bolsa negra sellada con cinta roja y el otro fue cubierto en una cobija roja. A un costado de los cadáveres había una cartulina con narcomensaje, cuyo contenido no fue revelado.

La violencia en los límites de Jalisco y Michoacán es protagonizada por el CJNG y los Pájaros Sierra (Foto: Twitter/@JCMunguiaA92)

De acuerdo con los reportes se trataba de dos hombres de entre 30 y 35 años de edad, quienes fueron encontrados en el tramo carretero Quitupan-La Cofradía, a la altura del kilómetro 21, en la localidad de Epenche Chico.

Hace 10 años, la frontera entre Jalisco y Michoacán era peleada por los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Zetas y el Cártel del Milenio, así como la Resistencia. De todos ellos se impuso el CJNG, que en esa época apenas comenzaba a formarse.

La narcoguerra actual derivó tras la masacre en San José de Gracia, Michoacán, donde se estima que pudieron haber perdido la vida entre 10 y 17 personas. Aquel 27 de febrero, sicarios al mando de Abel Alcántar Vallejo, alias el Viejón, el Sierra 8 y/o el Toro, irrumpieron en el velorio de la madre de Alejandro García, el Pelón, contra quien existían viejas venganzas que fueron cobradas.

Pero el Pelón había pedido autorización a los altos altos mandos del CJNG para despedirse de su mamá, sin embargo, su incursión fue considerada una afrenta directa, luego de ser advertido que no debía regresar a su tierra por las cuentas pendientes. Esas diferencias desencadeneron la disputa interna por desobediencias de aliados e integrantes, debido a que entre las víctimas había personas que no estaban vinculadas con actividades criminales y cuyos cuerpos no han sido localizados hasta la fecha.

