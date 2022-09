Estudiantes franceses se burlaron de México y les cancelaron su estancia en el país

Las fotografías se viralizaron a través de redes sociales (Fotos: TW@abrahamjmnez)

En redes sociales se viralizó el caso de dos estudiantes extranjeros, provenientes de Francia, que se encontraban de intercambio en la Universidad de La Salle Bajío, quienes a través de sus redes sociales subieron fotografías faltando el respeto a la bandera y haciendo comentarios racistas en los pies de las imágenes.

En dos fotografías publicadas por el usuario maxime18p en Instagram, se publicó primero una selfie con un pie de página que decía: “Primer mes con los indígenas”, y luego lo tradujo a su idioma natal para aquellos que no entendían el español: por les non-bilingues: primer mois chez les indigènes”.

En la segunda fotografía se ve a uno de los extranjeros sentado en el escusado con la bandera de México en las piernas.

Esto ocasionó molestia de miles de usuarios, quienes no dudaron en dejar sus comentarios al respecto: “¿Esta gente estudia? Porque he estado en pueblos mexicanos y las personas indígenas tienen más valores y educación que estos ‘estudiados’”, “Por qué la gente irá a países que desprecia? No lo comprendo” y “Que nos llamen indígenas no me molesta, con mucho orgullo puedo decir que tengo origen indígenas, pero la falta de respeto a nuestro lábaro patrio es imperdonable”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

En ese sentido, la Universidad De La Salle Bajío emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que dejó en claro que tras los hechos que se hicieron virales, por parte de los dos estudiantes de intercambio, los directivos tomaron la decisión de “dar por concluido el proceso de intercambio de estos jóvenes; ellos regresarán a su institución de origen a la brevedad, en donde recibirán la sanción correspondiente”.

La decisión de la institución fue bien recibida por los cibernautas quienes expresaron que no tenían que faltarle el respeto al país. Por otro lado, la Universidad Lasallista destacó que por el momento se encuentran varios estudiantes de intercambio de Francia, pero que estos no participaron en “los actos de falta de respeto a nuestros símbolos patrios”, por lo que, mencionó, merecen ser tratados con cordialidad.

Uno de los implicados pidió disculpas en un grupo de Facebook (Foto: Facebook/ Puro De La Salle Campestre!)

Asimismo, se viralizó la respuesta de uno de los implicados en los hechos. A través de una publicación de Facebook en el grupo Puro De La Salle Campestre!, en el cual el perfil Mxime Tsr Perpoil escribió: “Este mensaje es para disculparnos con lo que pasó, las forografías de mi Insagram y de mi amigo fueron muy torpes de nuestra parte. Recibí muchos mensajes en Instagram y ni siquiera puedo culparte, pero te prometo que nuestro objetivo no era ofenderte”.

De igual manera, Maxime Tsr Perpoil destacó que eligieron México por un intercambio para descubrir el país que en verdad disfrutaron, por último, señaló que hablaron con la administración del plantel para expresar los errores que hicieron y mostrar su arrepentimiento, “de verdad lo sentimos”, terminó.

En el artículo 192 se señala que el uso indebido del Escudo Nacional se penaliza con cárcel y con una multa (Foto: CUARTOSCURO)

A pesar de las disculpas, cientos de usuarios señalaron que no eran suficientes, pues de acuerdo con el Código Penal Federal contempla una sanción por ultraje a las insignias nacionales (el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional).

De acuerdo con el artículo 191, se establece que a la persona que “ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o una multa de 50 a 3 mil pesos e incluso ambas sanciones a juicio del juez”.

