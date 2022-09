Explotaron dos bombas al interior del campus de la UAEM en Chamilpa

Más de tres mil estudiantes, profesores y personal universitario fueron desalojados de las instalaciones educativas. Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM) evacuaron a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por amenaza de bomba y detonaciones en las instalaciones. El suceso ocurrió este miércoles 21 de septiembre a las 10:26 de la mañana; de acuerdo con las autoridades, los artefactos fueron localizados dentro del Campus Chamilpa.

Franky Rodríguez, titular de la dependencia, mencionó a medios locales que los explosivos se encontraban en la Facultad de Ciencias Biológicas y en la Facultad de Artes, fue en esta última unidad donde estalló una bomba. Así mismo, Rodríguez también declaró que este fue el primer reporte por explosión y amenaza de bomba recibido por parte de la universidad, “es la primera vez que tenemos este reporte (...), pero bueno las amenazas de bomba siempre han persistido”.

La explosión ocurrió en los baños de hombre de la Facultad de Artes. Foto: @PC_Morelos

La CEPCM informó que los artefactos explotaron debido a una reacción química en los baños de la Facultad de Artes, dicho evento provocó la evacuación de poco más de tres mil personas quienes se encontraban cerca de las inmediaciones. Por su parte, el director de la coordinación de protección aclaró que estas bombas se fabricaron en casa y contenían pedazos de aluminio con ácido muriático. “Se ha llevado la evacuación de preventiva de tres mil 969 personas que se encontraban en la zona y sus inmediaciones de manera cautelar mientras se realizan las medidas preventivas correspondientes”, informó el organismo a través de un comunicado.

También acudieron elementos de protección civil municipal y bomberos de la región. Foto: @PC_Morelos

Hasta el momento no se han reportado lesionados por el incidente y dada la coyuntura del suceso, ya se solicitó el despliegue de personal de la vigésimo cuarta zona Militar para la revisión de los inmuebles y el traslado seguro de los dispositivos. Además de la participación de elementos de la CEPCM, personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil y Bomberos de Cuernavaca, así como autoridades de seguridad de la UAEM, apoyaron en la protección de los estudiantes y el personal universitario.

“La dependencia estatal mantendrá los mecanismos de actuación correspondientes durante la atención de esta situación, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la población”, se mostró en el escrito de la CEPCM.

Estudiantes, padres de familia y profesores preocupados por la situación

A pesar de los reportes por parte de los medios locales y de diversos estudiantes, la UAEM no ha emitido ningún tipo de comunicado o información oficial. Lo cual ha provocado disgusto por parte de los alumnos, así como de los padres de familia.

La usuaria Regina del Sol exigió en sus redes sociales el esclarecimiento de los hechos y la detención del responsable, pues según ella, este suceso es muy grave. “Como siempre ocultando todo, dicen que solo fue amenaza, que digan la verdad, aunque eran caseras, si tronaron en los baños”, escribió en un tuit.

Exijo como madre de familia que se de con el responsable que hizo explotar 3 Bombas caseras hace unos momentos en los baños de la facultad de Artes, Facultad de biología y farmacia @uaemorelos

Una explicación e investigación, esto es muy grave

No hay heridos Gracias a Dios — Regina del Sol 💎🇲🇽 (RECARGADA) (@reginadelsol77) September 21, 2022

A su vez, familiares de testigos del incidente comentaron a Infobae México que en un principio los reportes preliminares fueron por amenaza y no se dio a conocer el estallido de una bomba. “Ella estudia en la UAEM, se fue a desayunar y dice que cuando fue a su facultad, ya no la dejaron pasar, pues sus compañeros le informaron que en el baño había explotado una bomba”, mencionó un familiar.

Por otro lado, los profesores externaron su preocupación por los hechos pues no son comunes ese tipo de situaciones. No obstante, comentaron que no es la primera amenaza de bomba que ha recibido la escuela, “en las últimas semanas han habido varias”, mencionó un profesor de la UAEM al reportero de PuntoporpuntoTV.

#VozCiudadana | 🔴🗣️ Con preocupación vivieron alumnos y profesores la alerta por la presencia de un explosivo casero en el Campus Chamilpa de la #UAEM. Así nos lo cuenta Efraín Vega, profesor. pic.twitter.com/jUVgUBnha9 — #NoSoyChocorrol (@kikepinafm) September 21, 2022





