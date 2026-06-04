México

SCJN tumba regla del IMSS: ya no necesitas probar 5 años de concubinato para recibir pensión por viudez

El Pleno sostuvo que esa condición impone una carga adicional a quienes forman familias fuera del matrimonio

Guardar
Google icon
Imagen dividida mostrando a la izquierda ministros de la SCJN en sesión plenaria y a la derecha el logotipo del IMSS en relieve sobre una pared clara.
El Pleno determinó que imponer un plazo de cinco años agrega una carga a quienes forman una familia fuera del matrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que el IMSS exija cinco años de convivencia en concubinato para acceder a una pensión por viudez, de acuerdo con una publicación del Máximo Tribunal este 4 de junio.

El Pleno determinó que imponer ese requisito a los trabajadores del IMSS añade una carga a quienes forman una familia fuera del matrimonio y genera un trato discriminatorio por estado civil, lo que vulnera el derecho a la seguridad social y al libre desarrollo de la personalidad, según la SCJN.

PUBLICIDAD

La Corte precisó que las personas solicitantes sí deben acreditar la existencia del concubinato con la demostración de un lazo afectivo, solidario y de convivencia, pero sin estar obligadas a cumplir un plazo único para garantizar el acceso a ese derecho, conforme al criterio fijado en el Amparo en Revisión 408/2025.

Suprema Corte prohíbe que los trabajadores sindicalizados del IMSS cobren dos pensiones a la vez

La SCJN resolvió que los trabajadores del IMSS adscritos al régimen sindical no pueden cobrar al mismo tiempo la jubilación por años de servicio y la pensión de vejez. (Infobae/IA)
La SCJN resolvió que los trabajadores del IMSS adscritos al régimen sindical no pueden cobrar al mismo tiempo la jubilación por años de servicio y la pensión de vejez. (Infobae/IA)

La SCJN resolvió que los trabajadores del IMSS adscritos al régimen sindical no pueden cobrar al mismo tiempo la jubilación por años de servicio de su contrato colectivo y la pensión de vejez prevista en la Ley del Seguro Social, una decisión que busca evitar la duplicidad de prestaciones y que no modifica los derechos del resto de pensionados del país.

PUBLICIDAD

El fallo se aprobó por unanimidad en el Amparo Directo en Revisión 5192/2024, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La resolución aclaró que su alcance se limita a empleados y jubilados del Instituto incorporados al Régimen de Jubilaciones y Pensiones pactado entre el IMSS y el SNTSS.

La controversia surgió porque algunos empleados del propio Instituto, en su calidad de trabajadores y también de asegurados, reclamaban el acceso a los dos beneficios al momento de retirarse. La Suprema Corte concluyó que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones ya incorpora condiciones superiores a las previstas por la legislación general.

De acuerdo con el análisis de la SCJN, la jubilación por años de servicio contempla elementos equivalentes a la pensión de vejez, además de ayudas asistenciales y otras prestaciones complementarias que elevan el monto final que recibe el trabajador. Bajo ese criterio, permitir el pago íntegro de ambos conceptos generaría una duplicidad de beneficios.

El tribunal también determinó que impedir el cobro simultáneo no viola el derecho a la seguridad social. La razón, según la resolución, es que el trabajador mantiene una protección económica suficiente para el retiro aun sin acumular las dos prestaciones.

Pleno de la SCJN frena la validación automática de restituciones internacionales cuando hay señalamientos de violencia familiar

Pintura de un hombre con el puño apretado, una mujer asustada en el suelo, y un niño mirando desde una puerta con un oso de peluche en un ambiente de tensión.
La SCJN resolvió que la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes no puede autorizarse en automático cuando existen señalamientos de violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN fijó el pasado 3 de junio que la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes no puede validarse en automático cuando existen señalamientos de violencia familiar, porque antes de avalar un retorno voluntario la autoridad debe descartar un riesgo grave para el menor o para la persona que lo acompaña, verificar que el consentimiento sea libre e informado y revisar que el acuerdo sea compatible con el interés superior de la niñez, según informó la propia Corte en un mensaje en X.

En el asunto revisado, el Pleno ordenó reponer el procedimiento hasta antes de la aprobación del convenio para investigar si existe violencia familiar, garantizar la participación del niño y establecer un régimen de convivencias. Con esos elementos, la autoridad deberá definir si procede o no autorizar el acuerdo.

La Corte también indicó que estos procedimientos deben resolverse con urgencia y dentro de un plazo razonable, porque el paso del tiempo afecta la estabilidad emocional, los vínculos afectivos y el desarrollo de las infancias y adolescencias. El tribunal además dio a conocer que emitió un proyecto de sentencia en formato de lectura fácil para explicar al niño el estado del procedimiento.

Temas Relacionados

SCJNIMSSPensionesConcubinatoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

Gerhard Müller se consagró como el goleador histórico en la Copa del Mundo de México 1970 al firmar 10 dianas; marca que sigue vigente

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este jueves 4 de junio

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este jueves 4 de junio

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: alerta por lluvias fuertes con granizo en estas zonas de la capital y Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: alerta por lluvias fuertes con granizo en estas zonas de la capital y Edomex

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: servicio parcial en la Línea 2 por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: servicio parcial en la Línea 2 por obras

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

“Nuestra compañera no ha aparecido”, dijo uno de los colaboradores de la mujer en un video

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista
MÁS NOTICIAS

NARCO

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

Rocío Nahle desmiente localización de Roxana Guzmán, periodista secuestrada por un comando armado en Veracruz

Mercado de Puebla vive otra jornada de violencia: segunda balacera en el sitio deja tres heridos

Arrestan a 12 presuntos integrantes de una célula dedicada a la venta de droga afuera de escuelas en CDMX

Abandonan cuatro cadáveres dentro de un vehículo en inmediaciones del Congreso del Estado de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el hate a su familia y abre la puerta a una colaboración con Majo Aguilar

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La Fatshionista se declara pansexual a los 37 años y convierte el Mes del Orgullo LGBT+ en una poderosa confesión personal

Dalilah Polanco responde a la polémica con Mar Contreras y aclara sus declaraciones: “No somos moneditas de oro”

DEPORTES

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026, según reportes: Memo Vázquez apunta a ser el relevo

Los 5 postres callejeros mexicanos que todo turista debe probar en el Mundial 2026

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con el único niño mexicano que fue a verlos previo al Mundial 2026