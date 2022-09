“Capricho”: reventaron al Tata Martino por convocar a Funes Mori lesionado (Fotos: Gettyimages)

Se perfilan las últimas pruebas de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, donde un complicado Grupo C, conformado por Argentina, Polonia y Arabia Saudita, intentará dificultar su pase a la fase final final por octava vez consecutiva.

Perú y Colombia serán las pruebas de septiembre para el Tricolor de Gerardo Martino, quien ya presentó su respectiva convocatoria para los dos compromisos amistosos, pero que a pesar de contar con muy pocas sorpresas, el nombre de Rogelio Funes Mori llamó particularmente la atención por llevar varios días lesionado y estar contemplado.

De acuerdo con la lista completa de 31 jugadores presentada por la Selección Mexicana, el Tata Martino llevará a estos partidos a cuatro delanteros centros: Henry Martín, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y el mencionado Rogelio Funes Mori.

Rogelio Funes Mori registra cinco goles en 15 partidos con la Selección Mexicana (Foto: REUTERS/Kelvin Kuo)

Ante esta convocatoria y con los primeros tres delanteros con un lugar prácticamente seguro por su rendimiento histórico y reciente, Martino recibió múltiples críticas por citar a Funes Mori, quien lleva desde el 21 de agosto con una lesión muscular.

La principal de ellas fue de David Faitelson, el comentarista de ESPN que criticó con todo el nombramiento de Rogelio y lo calificó como un “capricho” del estratega argentino, quien impulsó su naturalización mexicana para jugar con el Tri.

“No se entiende la convocatoria de Funes Mori…Es un futbolista lesionado que no ha mostrado un gran nivel competitivo en los últimos tiempos. Es también, una terquedad, un capricho de Gerardo Martino…”

No se entiende la convocatoria de Funes Mori…Es un futbolista lesionado que no ha mostrado un gran nivel competitivo en los últimos tiempos. Es también, una terquedad, un capricho de Gerardo Martino… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 13, 2022

Y es que la polémica alrededor de Funes Mori y Gerardo Martino estalló cuando David Medrano adelantó que el Mellizo estará “sí o sí” en el Mundial de Qatar, por lo que había acordado con el cuerpo técnico de Monterrey para dosificar su actividad en esta Fecha FIFA.

Ante estas palabras, el comentarista de TV Azteca, Roberto Alves Zague, también estalló contra el cuerpo técnico de México y argumentó que actualmente ya no es necesario demostrar un buen nivel para ser considerado por el estratega de la Selección Nacional.

“Qué maravilla esa selección, ya no tienes que demostrar nada en tu club, no juegas y te convocan. Muy bien, como han cambiado los tiempos. En mi generación me enseñaron que tenías que partirte la madre en la cancha con tu equipo y después te convocaban. Qué maravilla”, expresó en redes.

Funes Mori no juega con la Selección Mexicana desde enero de 2022 por cuestiones médicas (Foto: REUTERS/Mayela Lopez)

Esta convocatoria sería la base con la que conforme la lista final de 26 jugadores para el Mundial de Qatar, por lo que salvo la milagrosa recuperación de Jesús Manuel Corona o una lesión en los guardametas, todo parece indicar que de estos 31 nombres saldrán los que suban a la Copa del Mundo de 2022.

Entre las grandes ausencias sobresalió la de Marcelo Flores, Carlos Acevedo, Emilio Lara, Sebastián Córdova y Rodolfo Pizarro, quienes habían recibido llamados en el pasado por parte del cuerpo técnico de Gerardo Martino.

Estos nombres podrían haber dicho “adiós” de manera definitiva para el Mundial, pues difícilmente contará con nuevos nombres para la gira de preparación con la que encaren el máximo torneo de selecciones en noviembre.

SEGUIR LEYENDO: