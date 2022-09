Ken Salazar advirtió que EEUU seguirá con las alertas de viaje a México, pese a molestia de AMLO

Ken Salazar, Embajador de EEUU en México (Foto: Twitter/USAmbMex)

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo este miércoles que, después de recorrer el largo y ancho del país, lamentablemente la violencia e inseguridad permea en muchas de las 32 entidades.

Por lo anterior, advirtió que el sistema de alertas de viaje continuará por parte del gobierno de EEUU, porque es la manera de prevenir a sus ciudadanos sobre posibles riesgos a su integridad en cualquier país del mundo, entre ellos México.

Y es que fue cuestionado sobre la molestia expresada hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a este programa que se aplica de forma unilateral, por lo que las calificó de “mal gusto” y de “metiches”.

Al respecto, el diplomático recordó que dichas alertas surgieron luego de la situación que se enfrentó en regiones con conflictos bélicos como Irán en los que se dieron casos de asesinatos de ciudadanos americanos solo por el hecho de su nacionalidad. Así lo dijo durante su participación en la Expansion Summit:

El presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Reuters)

“Las alertas de viaje se hacen por fórmula y eso no va a cambiar. Esas alertas van a seguir, la importancia de esas alertas para mi como embajador es que me dan la oportunidad de resolver lo que vemos en esas alertas [...] La responsabilidad de nosotros es proteger a nuestras gentes, a nuestros empleados”

Salazar agregó que lo ideal sería que en el caso de México, todos los estados se encontraran en semáforo verde de seguridad como Yucatán o Campeche, pero no ocurre así.

“Yo no quiero que ningún estado en México sea un estado que tenga alerta 4, yo quisiera que todos los estados fueran como Yucatán y Campeche”

Señaló que durante sus recorridos por los estados no solo ha hablado no solo con autoridades sino con la gente, por lo que reiteró que “sin seguridad no hay prosperidad”.

El aviso de viajes a México incluye a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas (Mapa: Infobae México)

“Conozco el pueblo y el pueblo en muchos lugares vive en miedo y se ve también lo que hacen las armas que vienen de los Estados Unidos para acá, que matan y provocan mucha violencia aquí en México”

El embajador insistió que en el ánimo del gobierno estadounidense está el trabajar de manera conjunta con sus homólogos mexicanos para lograr un país seguro.

Recientemente, el gobierno del presidente Joe Biden emitió una alerta de viaje para seis estados mexicanos en los que se incrementó la violencia: Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

(Foto: USEmbassyMEX)

En otro temas, cuestionado sobre la demanda contra fabricantes de armas estadounidenses que presentó el año pasado el Gobierno de México, Salazar dijo que valoran esta acción porque tienen claro el daño que está haciendo el tráfico ilegal a nuestro país. Sin embargo, aseguró que recientemente se endurecieron las penas contras los traficantes de armas largas.

“Estamos haciendo un esfuerzo grande contra las armas en los Estados Unidos y en su traslado a México, tenemos muchas investigaciones que van a salir adelante. Lo importante es que la visión de nosotros, del presidente Biden, es que esas armas de asalto no deberían estar en las calles”, sostuvo.





