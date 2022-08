Sandra Cuevas ratificó controversia constitucional contra Morena por paralizar servicios en la alcaldía

Sandra Cuevas se lanzó contra Morena (foto: Alcaldía Cuauhtémoc)

Tras la detección de irregularidades en los comisios internos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el presdenete a nivel nacional, Mario Delgado, anunció que se repetirán en 12 distritos electorales de seis estados.

El anunció se dio después de que el lider de Morena anunciara que no se repetirían los congresos estatales. Sin embargo, durante dicho proceso, se publicaron circulares en las que se prohibió a las dependencias a utilizar cualquier recurso material y económico en actividades distintas a las asignadas en lo que se llevaba a cabo el proceso.

Por lo que la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, interpuso y ratificó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras los oficios publicados en la Gaceta Oficial.

Estos fueron publicados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México las circulares SCG/002/2022, SCG/003/2022 y SCG/004/2022, en las cuales se instruyó a titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y Alcaldías, en abstenerse de aplicar cualquier recurso material y económico en actividades distintas a las asignadas.

Esto es resguardo de vehículos oficiales así como aparatos de radiocomunicación durante los días en que se lleve a cabo el proceso de elección interna de Morena.

Mario Delagado anunció que se llevarían a cabo nuevas elecciones en seis estados (Foto: Cuartoscuro)

Por ejemplo, entre los ordenamientos destaca el resguardo del parque vehicular oficial de la administración pública y de las alcaldías de la Ciudad de México, con excepción de aquellas unidades que se utilicen para la prestación de los servicios públicos esenciales, de protección civil y de emergencias.

Estas fueron publicadas los días 29 de julio, 5 y 12 de agosto de 2022, respectivamente.

Por lo que la alcaldesa después de presentar la controversia, declaró que estas medidas interrumpían el correcto funcionamiento de la demarcación, así como la prestación de servicios para los habitantes.

Ya que dichas medidas establecidas por la Contraloría, establecen actos equiparables a la veda electoral, al invadir facultades exclusivas de las autoridades políticas y electorales competentes, por lo que busca que la SCJN analice el caso para que estas sean invalidadas “por exceder sus facultades”.

Sandra Cuevas Nieves, interpuso y ratificó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc)

“Eso no lo podemos permitir, no es una veda electoral porque no es un proceso que se esté llevando en toda la Ciudad se México o en toda la República Mexicana”

También argumentó que se trataba de un proceso de un partido político que no debe de utilizar a la Contraloría de la CDMX para establecer que las alacaldías no pueden trabajar porque “nosotros estamos en un proceso”, señaló.

“Vamos a levantar la voz para evidenciar lo que no hace bien el Gobierno de la Ciudad porque esto es un acto que no debe ser, no debe ser porque perjudica directamente a las vecinas y los vecinos”, recalcó la alcaldesa.

Por otro lado, Cuevas Nieves se encuentra una vez más en la polémica debido a que la Comisión Permanente capitalina aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se presente a explicar la supuesta violencia y abuso de autoridad en contra funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ya que acusaron a la alcaldesa de cometer abuso de poder y agredir a comerciantes en la vía pública. Pues el pasado jueves 4 de agosto, la legisladora Maxta González fue agredida con su equipo por supuestos servidores públicos de la alcaldía cuando ella y sus colegas “se encontraban en la calle regalando productos”.

SEGUIR LEYENDO: