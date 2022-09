Samadhi Zendejas negó romance con Yolanda Andrade: “No me gustan las mujeres”

Yolanda Andrade y Samadhi Zendejas acudieron juntas a la fiesta de 60 años de JC Chávez (Foto: Instagram)

Desde hace algunos meses persiste un rumor en el medio del espectáculo, y es que es Yolanda Andrade quien ha levantado fuertes sospechas de estar viviendo una relación de pareja con la actriz Samadhi Zendejas.

Los fans de ambas famosas se han encargado de poner atención a la sospechosa cercanía que han tenido en los últimos meses. Y es que según la cuenta AmorMontseyJoe, Yolanda habría quedado flechada de la actriz que se convirtió en Jenni Rivera en la serie Mariposa de barrio.

Desde aquel encuentro en que la actriz de 27 años acudió como invitada al foro de Montse & Joe, en 2020, a las dos famosas se les comenzó a ver juntas en distintos eventos, donde su cercanía y compatibilidad ha sido evidente.

Así lucía la actriz como "Jenni Rivera" (Foto: Archivo)

Además, usuarios aseguran que en un video de Instagram de Samadhi, donde la joven aparece bailando en su habitación, se alcanza a ver un mensaje escrito en un pedazo de papel “Éxito con tu nuevo proyecto. Te amo con mi vida”; los fans de Andrade han asegurado que se trata de la misma letra de molde de la compañera de conducción de Montserrat Oliver.

Pero pronto los rumores subirían de nivel, pues en julio pasado, para celebrar sus 60 años, el pugilista Julio César Chávez organizó una exclusiva fiesta en el casino de Campo Marte, en la Ciudad de México.

Al evento acudieron grandes personalidades del espectáculo y el ámbito deportivo, y Yolanda Andrade no podía faltar, pues es una gran amiga desde hace años del exitoso Sr. Nocaut.

Samadhi Zendejas actualmente es parte de "La mujer del diablo" (Foto: Instagram@samadhiza)

En esta celebración donde cantó Edith Márquez y acudieron figuras como Angelique Boyer, acompañada de Sebastián Rulli, Armando Hernández, Mauricio Sulaimán, Miguel Cotto, Érik Morales, Jackie Nava y La Barbie Juárez, Yolanda Andrade estuvo acompañada de Samadhi, por lo que fue su “+1″.

Al ser la invitada especial de la conductora de Unicable, y aparecer muy contentas, los rumores de una presunta relación amorosa entre ellas se intensificaron. Cuando salieron a la luz las fotografías y videos de la celebración, un clip se volvió viral y otros videos comenzaron a surgir señalando que Samadhi y Yolanda son novias.

En una de las grabaciones se advierte que la actriz y empresaria se notaba un tanto incómoda y hasta celosa ante la proximidad que había entre Julio César Chávez y la conductora de Televisa.

El boxeador festejó en grande su sexta década (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Pero ha sido ahora, en un reciente encuentro con la prensa, que Zendejas negó que entre ella y Andrade exista algo más que una amistad. Para dejar en claro cómo fue que figuró entre los exclusivos invitados del festejo de Chávez, expresó:

“Yo soy una gran amante del box, Yolanda es una gran amiga de la familia y tuvo el detalle de invitarme, ya sabe que yo soy amante del box. Yo no puedo decir nada, es una gran mujer para mí”.

Al ser cuestionada frontalmente si estaría dipuesta a formar una pareja con la polémica presentadora de 50 años, así respondió:

“No, la verdad es que no, soy una persona que no tendría una relación así, no me gustan las mujeres. La verdad es que soy una chica que es heterosexual y estoy muy feliz por eso, y nada”, reclacó, “somos sólo amigas, y que me vuelva a invitar (a una fiesta)”.

Yolanda no se ha pronunciado respecto a los rumores de noviazgo (Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco)

Luego de su papel en Mariposa de barrio, Zendejas está de regreso, ahora con la serie La mujer del diablo, de la plataforma VIX, que protagonizan los actores José Ron y Carolina Miranda e incluye las actuaciones de José Pablo Minor, Jonathan Islas, Alejandro Calva, Adriana Louvier, Carolina Miranda, Mónica Dionne y Samadhi Zendejas bajo la dirección de Carlos Andres y Cock Marin.

SEGUIR LEYENDO: