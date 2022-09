Kuno Becker confesó que fue adicto a drogas y atentó contra su vida

El actor cumplió 44 años el pasado 14 de enero. (Foto Instagram: @kunobp)

Tras años envuelto en especulaciones respecto a su supuesto consumo de sustancias nocivas para la salud, Kuno Becker rompió el silencio y confirmó que fue adicto a la cocaína. El intérprete mexicano abrió su corazón para compartir su testimonio sobre el tormento que vivió hace aproximadamente cinco años que lo llevó a atentar contra su vida.

El protagonista de Amor a 1000 x hora realizó una transmisión en vivo en Twitch donde tuvo como invitada a Yolanda Andrade. Durante su plática se sinceraron sobre los problemas de adicción que han enfrentado a lo largo de su vida y que los mantiene alertas en la actualidad. Fue bajo este contexto que el oriundo de la Ciudad de México confesó que cuando tenía 38 años probó cocaína por primera vez, orillado por una fuerte depresión que estaba atravesando.

“Yo me metí toda la cocoa del mundo en tres años y cacho que no me había metido nunca, antes de los 38 años no había probado absolutamente ninguna droga”.

Kuno Becker reveló que en ese entonces estaba pasado por una fuerte ruptura amorosa y la única manera que encontró para superarlo fue consumiendo dicha sustancia: “Una depresión por una mujer, lo digo así con todas sus letras, y por mí porque fue mi mente, fue mi corazón, ella no tuvo vela en el entierro, fue todo mío en mi cabeza. Me deprimí y solamente de esa manera pude salir. En ese momento me salvó la vida, pero después casi me mata”.

Kuno se mantiene activo en redes sociales y suele hacer trasmitir en vivo a través de Twitch. (Foto Instagram: @kunobp)

El protagonista de Gol! El sueño imposible realizó otro live en la misma plataforma donde profundizó más al respecto: “Cuando tenía 38, por ahí, me deprimí. Estuve en una relación muy destructiva que me detonó una depresión brutal, hasta que cometí la inmensa p*ndejada de probar las drogas y esa droga fue la cocaína”.

Becker decidió probar esa droga en específico porque conoce los efectos momentáneos que causa en quienes la consumen. Sin embargo, conforme desaparecía esa sensación de “bienestar” volvía a sentirse mal y a la larga no solo le provocó problemas de salud, también emocionales y profesionales.

Y es que en algunas ocasiones el intérprete asistió como invitado especial a algunos programas mientras estaba bajo los efectos de la cocaína: “Por eso me vieron en algunas entrevistas diciendo estupideces, por eso hay una entrevista en particular en Telemundo donde fui a un programa de televisión tomado y drogado”.

Pero eso no fue lo más alarmante, pues en determinado momento quiso atentar contra su vida y estuvo a punto de conseguirlo de no ser porque vio a su abuelo, quien de cierta manera representó una luz en su camino para que reflexionara y comenzara a trabajar verdaderamente en su estado socioemocional y de salud.

El actor aseguró que entró a rehabilitación por propia voluntad. (Foto Instagram: @kunobp)

“Vi a mi abuelo dentro de mi estrés mental. No estoy seguro si estaba ahí o no, porque no creo en fantasmas ni creo más que en algún tipo de alucinación, pero me dijo: ‘Te vas o te quedas’. Yo tenía una pistola en la boca y estaba a punto de cometer el acto más valiente de un cobarde y más cobarde de un valiente, de quitarme la vida por la depresión”, resaltó.

Tras lo ocurrido entró a rehabilitación y gracias a su trabajo en conjunto con especialistas ha logrado salir adelante y superar ese trago amargo. Durante sus terapias realizó una lista de todas aquellas personas a quienes lastimó y les pidió perdón. Casi todos aceptaron sus disculpas, lo que significó un gran avance para él.

