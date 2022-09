Julio González cree que Pumas podrá acceder al repechaje: “Una ventana de posibilidades”

Julio González cree que Pumas podrá acceder al repechajeMandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Luego de un encuentro de alaridos en donde el arquero de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) paso de villano a héroe en los últimos minutos en su encuentro contra el Deportivo Toluca, el guardameta universitario, Julio González se dijo confiado de cerrar de buena manera el torneo para poder acceder al repechaje.

Tras el empate (2-2) en su último encuentro correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2022, el cancerbero auriazul tuvo la oportunidad de hablar sobre el resultado que rescataron los universitarios en los últimos minutos desde la cancha del Nemesio Diez.

Bajo este tenor, el guardameta mexicano se dijo confiado de poder sumar los puntos restantes que quedan en el Apertura 2022 para poder acceder al repechaje, fue en una entrevista en exclusiva para W Deportes donde González cerró filas con el cuerpo técnico de Andrés Lillini e indicó que todo el grupo encabezado por su máximo referente, Dani Alves, cree en la posibilidad de subirse a la repesca de la Liga MX.

Dani Alves consiguió su primera victoria con los Pumas de México. Foto: @PumasMX

“Andrés (Lillini) yo y el cuerpo técnico estamos seguros y en estos tres partidos que quedan están en una ventana de posibilidades” señaló González en exclusiva para W Deportes.

Más adelante, el portero de 31 años de edad comentó cuál fue su sentir luego de haber salvado al conjunto universitario de un descalabro más en el torneo: “Alivio, fue lo que sentí, porque después del error que había cometido, lo disfrute” sentenció Julio González.

Actualmente los dirigidos por Andrés Lillini se encuentran en el lugar 15° del Apertura 2022 con 14 unidades, empatados con cuatro equipos más que buscan un lugar en la repesca del futbol mexicano; bajo este contexto los aurizaules tendrían que sumar los 9 puntos restantes y esperar resultados de Cruz Azul, Tijuana, Puebla, Mazatlán y Necaxa para acceder.

Dani Alves, jugador de Pumas en la Liga MX. Foto: @PumasMX

A menos de 5 partidos de que concluya el torneo regular, la siguiente ‘final’ que encararán los universitarios será contra su par de Cruz Azul desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario el domingo 18 de septiembre a las 17:00 hrs en el juego correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2022.

El cuadro de Andrés Lillini que había sumado una serie de tropiezos en el Apertura 2022 logró su primera victoria del torneo el pasado 8 de septiembre cuado derrotaron al cuadro de Querétaro 4 goles a 1 los Gallos del Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en el duelo de la jornada 13 del Apertura 2022 de la Liga MX.

Foto: CUARTOSCURO

Dicha victoria marcaría la primera del refuerzo ‘bomba’ del futbol mexicano para el apertura 2022, Dani Alves con los Pumas de la UNAM, bajo este mismo contexto, Andrés Lillini valoró el triunfo ante Gallos para que los auriazules volverían al camino de la victoria, misma que en el grupo da fuerza, energía, para buscar la repesca.

“Veníamos buscando esto (el triunfo) desde hace un tiempo y no lo podíamos lograr, la actitud del grupo es sublime, la garra que tuvo es increíble como lo demostró hace mucho tiempo, pero nos costaba sostenerlo. El chip es el mismo buscamos ganar el partido, tenemos cuatro finales las cuales no podemos perder queremos ganarlas. No nos podemos quedar atrás. Hay que tener los pies en la tierra, no nos sobra nada. Llevarnos los tres puntos te da fuerza, energía positiva”, dijo el técnico argentino.

