“Que vergüenza”: Lupillo Rivera explotó por las insinuaciones de favoritismo hacia Karina Reyes

Lupillo Rivera molesto por los comentarios sobre Karina Reyes y él (Fotos: Getty Images, Ig/@karinaelireyes)

El Retador es un nuevo reality show que estrenó su segunda temporada el 14 de agosto de 2022 y en el que están como jueces La India Yuridia, Alicia Villareal, Fonseca y el toro del corrido, Lupillo Rivera.

Este programa se transmite a través de Univisión y allí se muestran los mejores talentos de música, canto, baile e imitación; sin embargo, en lo poco que va del programa, ya se le ha involucrado a Lupillo en una polémica con la participante Karina Reyes.

Todo comenzó porque el pasado fin de semana una de las concursantes llamada Dulce pasó por un momento desconcertante, ya que se tuvo una preferencia por Karina y por esa razón decidió abandonar el programa.

Asimismo, el cantante Mimoso también insinuó el supuesto “favoritismo” de Lupillo Rivera y dijo: “Si es cuestión de calificar belleza o tener pompa o lo que sea, me hubieran dicho para venir de otra manera”.

La polémica terminó de explotar cuando en el programa de espectáculos Viva Lavi, de Multimedios, se habló de este tema, pues fueron quienes revelaron que Dulce reclamó a los jueces molesta y dijo que “para qué se esforzaba si iban a escoger a Karina”.

A esto, el hermano de Jenni Rivera comentó el video compartido en Twitter y expresó su molestia ante esta situación, así como también dijo que le daba vergüenza el “disque programa” por hacer menos a las mujeres.

“Que vergüenza de disque programa, como menosprecian ustedes mismos a las mujeres que tienen un sueño y uno nomas queriendo aportar y que logren ese sueño. Karina tiene su propio talento y no tiene que andar con nadie para lograrlo, pero ustedes siempre inventando cosas de este tipo para su propio beneficio y de los artistas que tienen carrera y no saben perder, creo es un problema personal de ellos”.

Y es que además del supuesto “favoritismo”, se insinuó que el toro del corrido sentía algo más por la participante, pues incluso la misma Consuelo Duval , quien es conductora del reality, mencionó que estaba enamorado de Karina.

“Venga, el hombre está enamorado, como no. Me ganó el pastel la Karina, ni modo”, dijo Duval, a lo que Rivera contestó contundente que eso no tenía nada que ver y que no por eso había votado por ella.

“Vamos a aclarar, no tiene nada qué ver de que pueda haber algo entre nosotros dos porque voto por ella”, enfatizó.

De igual forma, en el programa de farándula de Multimedios se dijo que quizá Lupillo se habría fijado en ella por el “parecido” con su ex novia Belinda, lo que sería inusual, pues Lupillo ya se encuentra en una relación amorosa y además le dio consejos a Nodal para superar a la cantante.

Y es durante el programa Pinky Promise, el cantante de regional mexicano fue cuestionado sobre qué consejos le daría al joven sonorense para superar su ruptura, pero al principio se negó a contestar: “¿Yo qué chin*** voy a decir del vato?”, expresó.

Sin embargo, luego aceptó dar sus consejos y dijo: “Yo creo que la mejor terapia que tenemos los artistas, que tenemos los cantantes, que tenemos los compositores, es dedicarnos a nuestro talento, dedicarnos a eso y ahí es donde te desahogas, ahí es donde tú lloras solo, ahí es donde tú compones y ahí es donde tú sacas todas las tristezas que traigas dentro de ti y que nadie te vea”.

SEGUIR LEYENDO: