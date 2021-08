“Lo perdí todo”: Miguel Ángel Félix Gallardo sólo espera la muerte en prisión

Miguel Ángel Félix Gallardo, encarcelado más de tres décadas, habló por primera vez con la prensa y dijo que su familia ya alistó su funeral, debido al deterioro de salud que padece quien fuera máximo cabecilla en el Cártel de Guadalajara.

El llamado Jefe de jefes fue entrevistado por Telemundo desde el penal de Puente Grande, en Jalisco. Sordo, ciego, afectado por neumonía y con el brazo roto, ya solo quedan los restos de un hombre de 75 años que está resignado a morir tras las rejas.

Me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar