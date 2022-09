La dura crítica de Ricardo Anaya a la estrategia de seguridad de AMLO: “Ya le tomaron la medida al gobierno”

El excandidato a la presidencia de México aseguró que la ola de violencia que azota a México es consecuencia de las malas decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador.

“Abrazos, no balazos” fue el eslogan que Andrés Manuel López Obrador adoptó en su llegada a la presidencia de México para garantizar la paz en el país, no obstante, a cuatro años del inicio de su gobierno dicha estrategia de seguridad no ha obtenido los resultados esperados ya que la violencia continúa siendo el pan de cada día para la ciudadanía a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Entre balaceras, narcobloqueos y muertes, la estrategia de seguridad del mandatario tabasqueño ha sido severamente criticada por la opinión pública y miembros de la oposición, sin embargo, para el excandidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dicha ola de violencia no es más que la consecuencia de las malas decisiones que Andrés Manuel López Obrador ha tomado a lo largo de su mandato.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por el militante de la bancada blanquiazul en su tradicional videocolumna semanal, el crimen organizado le “tomó la medida” al actual Gobierno de México después de que Andrés Manuel López Obrador ordenó en 2019 la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocido popularmente como El Culiacanazo.

Ricardo Anaya aseguró que el crimen organizado actúa con impunidad en el país (Fotos: Twitter @RicardoAnayaC)

Según lo expuesto por el excandidato a la presidencia de México, todo el mundo, excepto Andrés Manuel López Obrador, entiende que no es posible negociar con terroristas y criminales o ceder ante sus chantajes ya que éstos van escalando con el paso del tiempo y, para demostrarlo, evocó a lamentables sucesos que han acontecido en el país recientemente tales como los narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato o el secuestro de miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas por parte de grupos de crimen organizado.

“¿Qué pasa cuando tú cedes a un chantaje, a una amenaza? Ve nada más lo que ya se atreven a hacerle a los soldados del Ejército [...] Ya le tomaron la medida al gobierno, cada vez que hay un operativo bloquean calles, queman camiones, amenazan con matar a la gente”, expuso el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Con dichos precedentes, Ricardo Anaya aseguró que la violencia que México enfrenta es la consecuencia de las malas decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, a quien también acusó de justificarse bajo la premisa de los errores que cometieron gobiernos antecesores al suyo.

“López Obrador no puede salirnos con el cuento de que todo es herencia del pasado después de más de cuatro años de gobierno. Son SUS decisiones es SU política absurda de abrazos no balazos la que tiene al país ensangrentado”, puntualizó Ricardo Anaya.

El excandidato a la presidencia de México acusó a AMLO de defender a los criminales (Fotos: Twitter / @RicardoAnayaC)

En repetidas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha causado controversia al asegurar que su gobierno protege a los criminales porque también son seres humanos, premisa que Ricardo Anaya considera que ha sido un parteaguas para que el crimen organizado continúe actuando con impunidad en el país.

En dicho contexto, el excandidato a la presidencia de México por la bancada blanquiazul aseguró que la falla en la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador proviene de que el mandatario tabasqueño partió de una premisa falsa en donde solo habían dos opciones: abrazar a los criminales o los balazos iban a seguir.

“No funciona así, no se trata de escoger entre abrazar criminales o tener que vivir entre balazos . O sea la salida a ese planteamiento equivocado es el Estado de Derecho y la aplicación de la ley”, aseveró Ricardo Anaya

Las propuestas de Ricardo Anaya

Ricardo Anaya propuso enfrentar la crisis de inseguridad con pleno apego a la legalidad (Fotos: Twitter / @RicardoAnayaC)

La solución a dicha crisis de inseguridad que azota a México recae en el pleno apego a la legalidad, de acuerdo con el excandidato a la presidencia. Por ello, condenó el hecho de que el mandatario tabasqueño en múltiples ocasiones “ningunee” la ley mexicana ya que, aseguró, es ahí en donde se encuentran las reglas para convivir en paz.

De este modo, Ricardo Anaya presentó sus propuestas para solucionar dicha problemática las cuales no contemplan ni abrazos ni tener que vivir entre balazos sino la aplicación total de la ley así como de la fuerza legítima del Estado.

El excandidato a la presidencia propuso que se realice mucha investigación y que se impulse la inteligencia policial, que se realicen operativos focalizados, bien planeados y ejecutados para atacar con todo al crimen donde más les duele: desarticulando sus finanzas y su logística.

Adicionalmente, Ricardo Anaya hizo especial énfasis en asegurar que para detener a dichas organizaciones criminales no basta con atrapar a sus cabecillas sino que hay que desmantelarlos por completo.

“El Gobierno tiene que estar de lado de la gente, no de lado de los criminales. Todavía estamos a tiempo, esto se puede arreglar; México merece vivir seguro y en paz”, finalizó el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN).

