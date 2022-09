Falleció comandante de Irapuato que se enfrentó con delincuentes

El efectivo murió cuando recibía atención médica (Foto: Cuartoscuro)

Un efectivo de la policía municipal de Irapuato, identificado como Francisco Cisneros, de 56 años, falleció la madrugada de este lunes 12 de agosto después de que resultara herido en un enfrentamiento con criminales la noche del domingo.

La agresión contra el elemento se registró, según el reporte oficial, aproximadamente a las 11:00 de la noche, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencia por la presencia de hombres armados en el fraccionamiento residencial Villas de Irapuato.

Entonces se desencadendó una persecución policial que se extendió por varios puntos de la ciudad del bajío mexicano. Los efectivos, a bordo de varias patrullas, intercambiaron disparos con los tripulantes de una camioneta que intentó huir a exceso de velocidad por bulevar Villas de Irapuato y Avenida Guanajuato.

Luego siguieron el recorrido hasta la carretera hacia Abasolo, a la altura de la comunidad Santa Elena, donde criminales y oficiales se enfrentaron a tiros. Ahí Cisneros fue alcanzado por un proyectil a la altura del cráneo.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

El oficial fue trasladado en una patrulla a un hospital de la ciudad, pero a pesar de que recibió atención médica, las complicaciones en las que derivó la herida de la cabeza terminaron por causarle la muerte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana se unió a la pena por el fallecimiento de su elemento y precisó que laboró durante 23 años en la Policía Municipal, tiempo en el que alcanzó el grado de Policía Segundo y desempeñó diversos cargos en la corporación.

También confirmó la detención de tres sujetos y el aseguramiento de la camioneta en la que viajaban.

“Gracias por tu entrega y dedicación, por tu cuidado, por tus años de servicios en vela por salvaguardar la integridad de las y los Irapuatenses”, señaló la secretaría en un comunicado. “Descande en paz, nuestro compañero Francisco Rodríguez Cisneros.

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, también se pronunció al respecto del homicidio del elemento y mandó sus condolencias a familiares y amigos.

“Con profunda tristeza les doy a conocer que el oficial Francisco Rodríguez Cisneros, con 23 años de servicio, ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber, después de haber enfrentado a personas armadas en un dispositivo de seguridad”, escribió en sus redes sociales.

“Este hecho me duele y me lastima profundamente, pero al mismo tiempo me da la fuerza para seguir luchando como lo hizo Francisco, para recuperar la paz y la tranquilidad que nos merecemos. Mis condolencias sentidas para su familia y amigos. QEPD”, concluyó.

La entidad gobernada por Diego Sinhue es la primera a nivel nacional con el mayor número de agentes ejecutados. De acuerdo con el registro de Causa en Común, en este 2022 han perdido la vida 241 policías en toda la República, con corte al 4 de agosto.

