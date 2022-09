La verdadera magnitud de la inseguridad en México: 90% de delitos no se denuncia

(Captura de pantalla: Twitter/MrElDiablo8)

En México no hay cultura de denuncia así lo muestran los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del Inegi, que analizó los datos de todo 2021, donde la cifra negra a nivel nacional fue de 93.2%, el total de delitos, sólo 10.1 % se denunció y en 67.3% de estas denuncias, el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó a través de la encuesta que entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo, con 33.5% y desconfianza en la autoridad, con 14.8%.

(Envipe 2021-2022 INEGI)

Y es que el año pasado, en el país se cometieron 28.1 millones de delitos, asociados a 22.1 millones de víctimas, lo que representa una tasa de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes; cifras que estadísticamente son superiores a las estimadas en 2020, cuando se reportaron 27.6 millones de delitos, 21.2 millones de víctimas y se registró una tasa de 23,520 víctimas. Es decir, hubo un incremento de 500,000 delitos y 900,000 víctimas.

La encuesta reveló, además, que en 2021, el 29% de los hogares del país tuvo a una o uno de sus integrantes como víctima del delito, porcentaje que también es estadísticamente mayor al de 2020 (28.4%).

La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, asaltos, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).

(Envipe 2021-2022 INEGI)

El delito más frecuente fue el robo o asalto en calle o transporte público, con una tasa de 21.4%, seguido de fraude, con 19.2%.

Entidades más inseguras de México

Es entonces que los estados con mayor tasa de víctimas son el Estado de México con 38.3 (por cada 100 mil habitantes, luego le sigue Ciudad de México con 32.1, Aguascalientes con 27.3, Baja California con 27.2, Tabasco con 26.1, Guanajuato con 25.6, Jalisco con 25.2, Chihuahua con 23.8, Tlaxcala con 23.7 y Nuevo León con 23.1.

En ese mismo ámbito, los estados con menos incidencia fueron Michoacán con 14.1, Oaxaca con 15.0, Chiapas con 15.2, Hidalgo con 15.3, Veracruz con 15.7, Durango con 15.7, Tamaulipas con 16.1, Campeche con 16.9, Yucatán con 17.4 y Zacatecas con 17.9.

(Envipe 2021-2022 INEGI)

Por ciudad o área metropolitana, la prevalencia fue mayor en el Valle de México (que incluye localidades del Estado de México y Cuidad de México) con una tasa de 37.2. Luego ciudades como Puebla con 36.2, León con 36.0, San Luis Potosí con 35.4, CDMX Norte con 35.4, CDMX Oriente con 34.1, Querétaro con 33.8, Toluca con 32.4, Guadalajara con 32.4 y Chihuahua con 32.2.

El Estado de México y la Ciudad de México son las entidades más inseguras del país de acuerdo con la ENVIPE 2022. Foto: AP 162

Inseguridad, problema primario que reclamó EEUU

El tema de la inseguridad en México es uno de los problemas principales. Los constantes episodios violentos y los altos niveles de crímenes que se registran a lo largo territorio, ha hecho eco a nivel internacional. Como ya lo ha hecho en distintas ocasiones, Estados Unidos manifestó su preocupación ante la situación mediante el embajador Ken Salazar.

(Envipe 2021-2022 INEGI)

“Es muy real que con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países al país. (La) materia de seguridad es fundamental, más que otros temas que son de inquietud y son difíciles, incluso el T-MEC y la consulta, porque esas cosas se van a resolver, pero si no tenemos resultados en seguridad todo sigue temblando”, dijo el diplomático estadounidense a mitades de agosto.

Autoridades de Estados Unidos lanzaron alertas para viajeros estadounidenses debido a la creciente ola de violencia durante la última semana en México.

(Envipe 2021-2022 INEGI)

Una de las recomendaciones que llaman bastante la atención y que puede ser aplicada también por los mexicanos residentes en los estados de alto peligro, es “no viajar entre ciudades después del anochecer, no tomar taxis en la calle y evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas”. Ya que no solo los extranjeros se encuentran en riesgo, los recientes sucesos ocurridos en México afectan a todos.

En este sentido, la fuente mencionada desglosa todos y cada uno de los estados de la República Mexicana que se deben eludir como destino de viaje y en los que es de vital importancia reforzar precauciones. Principalmente se sugiere evitar las siguientes regiones por delitos, secuestros y crimen organizado.

(Envipe 2021-2022 INEGI)

No viajara a:

Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

“Miembros fuertemente armados de grupos criminales a menudo patrullan áreas del estado y operan con impunidad, particularmente a lo largo de la región fronteriza desde Reynosa hasta Nuevo Laredo. La capacidad de aplicación de la ley es mayor en el área de las tres ciudades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, que tiene una tasa más baja de actividad delictiva violenta en comparación con el resto del estado”, expusieron las autoridades estadounidenses.

Reconsiderar viajar a:

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

(Envipe 2021-2022 INEGI)

“Luego de numerosos actos de violencia confirmados el 9 de agosto, incluido el incendio de edificios y vehículos, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar al estado de Guanajuato debido a la delincuencia. Hasta nuevo aviso, se ha restringido a los empleados del gobierno de los Estados Unidos viajar por la carretera 45 desde Irapuato a las ciudades de Silao y León en el estado de Guanajuato. No pueden viajar por la Carretera Federal 45D, Celaya, Salamanca e Irapuato. De particular preocupación es el alto número de asesinatos en la región sur del estado asociados con la violencia relacionada con los cárteles”, advierte el comunicado oficial, a través de la la página de alertas de la Embajada y el Consulado de EEUU.

SEGUIR LEYENDO: