Monterrey vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver la jornada a mitad de semana de la Liga MX

Los Rayados de Monterrey recibirán a la Máquina Cementera como parte de la Jornada 13 (Foto: Instagram/ @rayados)

Como parte de las actividades de mitad de semana de la Liga MX iniciará la Jornada 13 del torneo Apertura 2022 y los dos partidos más relevantes que inaugurarán las actividades este martes 6 de septiembre serán América vs Atlético de San Luis y Monterrey vs Cruz Azul.

La escuadra de los Rayados recibirá a la Máquina Celeste en el Estadio BBVA en punto de las 21:05 horas del centro de México y el equipo de Víctor Manuel Vucetich buscará aprovechar de su condición de local para quedarse con los tres puntos de la fecha y así mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación e incluso alcanzar el primer puesto.

Mientras que los cementeros llegarán con la idea de llevarse la victoria para así alcanzar los puestos de repechaje y aún tener posibilidades de competir por el campeonato, esto debido a las pocas fechas que le restan al torneo.

Para esta fecha América y Monterrey son dos de los equipos que lideran la tabla de posiciones, así que sus respectivos duelos del campeonato determinarán quién se queda a la cabeza del torneo ya que buscarán llegar al primer puesto de la clasificación, así que los duelos serán determinantes para conocer al nuevo líder general del Apertura 2022.

¿Dónde y a qué hora el ver Rayados vs Cruz Azul?

Para el partido de mitad de semana, la afición de Monterrey y Cruz Azul podrán ver el partido por la señal de paga de Fox Sports y bajo la narración de los comentaristas de TV Azteca. Cabe recordar que cuando el equipo regiomontano compite como local, la televisora de paga es la encargada de tener la cobertura en vivo del juego, pero para esta ocasión el juego también podrá verse por televisión abierta.

Cabe recordar que la transmisión Azteca Deportes iniciará unos minutos antes del juego pues desde las 20:55 hrs Christian Martinoli y Luis García ya estarán con la previa del juego.

Fecha: martes 6 de septiembre

Horario: 21:05 hrs del centro de México

Lugar: Estadio BBVA, Monterrey

Transmisión: Fox Sports y Azteca Deportes (Azteca 7)

Aplicación Móvil: por medio de la app de Fox Sports los aficionados podrán seguir en vivo las acciones del juego, para ello tendrán que contar con una suscripción vigente a la cadena televisiva para poder ver el juego. Mientras que para la versión gratuita podrá ser en la app de Azteca Deportes.

Internet: una opción más para ver el juego será por medio del portar oficial de Fox Sports ya que estarán actualizando con lo más relevante del juego, al igual que el sitio web de TV Azteca en la señal en vivo de Azteca 7.

También la página oficial de la Liga BBVA MX tendrá un seguimiento minuto a minuto de los juegos de la fecha 13, así que los fans de ambos clubes podrán consultar el resultado en vivo.

Cruz Azul está en la posición 15 de la tabla (Foto: Cruz Azul)

Radio: Una opción más para aquellos fanáticos que no cuentan con acceso a internet o televisión será por radio, los programas regiomontanos que tendrán dicha cobertura serán RG La Deportiva (690 AM y 92.9 FM), D99 (98.9 FM) y en la CDMX el programa radiofónico será La octava Sports (1030 AM).

Hasta el momento, el conjunto de la Pandilla suma un total de 25 puntos, misma cantidad que tiene América, situación que lo coloca en el segundo lugar de la tabla general. Mientras que la Máquina esta en la posición 15 del torneo con 12 puntos.

