El comentario de Jesús Corona contra Jaime Ordiales tras su salida de Cruz Azul

"Chuy" Corona agradeció a Yon de Luisa que se llevara a Jaime Ordiales (Foto: Cuartoscuro)

Previo a que empiece la Jornada 12 del Apertura 2022 de la Liga MX, el equipo de Cruz Azul buscará cambiar la última imagen que le dejó a la afición. Por ello, una figura referente del club habló recientemente sobre lo que ocurre dentro de la Noria, principalmente con la directiva.

José de Jesús de Corona rompió el silencio sobre la salida de Jaime Ordiales para integrarse a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) como el nuevo director deportivo de Selección de Naciones de México. Cabe recordar que a principios de 2022 Ordiales volvió a asumir la dirección deportiva de La Máquina Cementera.

Para el experimentado portero, la salida de Jaime Ordiales favoreció al equipo cruzazulino pues así podrán trabajar más a gusto, al menos desde la perspectiva de Chuy Corona. En una entrevista para TUDN el legendario arquero celeste compartió su perspectiva.

Jesús Corona estaría por regresar a la titularidad del equipo después de la goliza del América (Foto: Twitter/ @jesuscorona01)

Lo primero que apuntó es que le causó felicidad fue que Yon de Luisa, presidente de la FMF, se “lo llevó” a la Selección Mexicana y lo alejó de la Noria, ya que así tanto él como otros jugadores podrán competir a gusto. Así lo argumentó Corona, según el reportero Adrián Aldrete.

“Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa, agradecerle a Yon que se lo haya llevado porque uno ahora está muy tranquilo, aquí trabajando muy a gusto”.

En 2021, meses después de que la Máquina rompió la sequía de 23 años sin un título, Jaime Ordiales renunció a la dirección deportiva de Cruz Azul, pero a principios de 2022 volvió a su cargo en medio de una serie de polémicas por su relación con Álvaro Dávila y Juan Reynoso.

Jaime Ordiales fue presentado por Yon de Luisa como nuevo director de Selecciones Nacionales de la FMF (Foto: Twitter/@FMF)

Aunque no reveló sus motivos, para Jesús Corona la gestión de Ordiales en el equipo no fue la adecuada, así que no ocultó la emoción que le causó su partida para colaborar en la Selección Mexicana.

Luego de la goliza del América 7 - 0 en el Estadio Azteca, la afición reclamó el regreso de Jesús Corona, quien había estado ausente del arco titular a causa de una lesión. Por ello Sebastián Jurado se encargó de asumir la responsabilidad de defender la portería de Cruz Azul, pero su destacada actuación acabó con la derrota ante Las Águilas y con ello el público cementero pidió su salida de la titularidad.

Y es que desde que La Máquina rompió la sequía de 23 años sin un título, el arquero de 41 años empezó a tener una irregularidad en la cancha por diversas lesiones y el entrenador en turno fue confiando más en Jurado.

🐎 M A R T E S ⚽️ pic.twitter.com/mSjGxyUgAS — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 30, 2022

Pero con la salida de Diego Aguirre por los negativos resultados que sumó en su breve paso por La Noria, José de Jesús estaría por regresar al primer equipo y de nueva cuenta tomar el papel de líder en la cancha, el cual tuvo cuando el conjunto celeste logró el campeonato número nueve en su historia.

Pablo Aguilar también lamentó la gestión de Jaime Ordiales

El defensa paraguayo compartió sus impresiones de la gestión de Ordiales en Cruz Azul. Durante su entrevista con W Deportes aseguró que el directivo es “una persona falsa” pues contó cómo fue su salida del equipo.

Pablo Aguilar calificó a Ordiales como una persona "falsa" (Foto: USA TODAY/David Kirouac)

Aunque en un principio el club estaba dispuesto a renovarlo y darle continuidad en La Noria, Ordiales ignoró aquel diálogo y le dio salida.

“Es una persona de la que no me gusta hablar, las personas falsas no me gustan”

Pablo Aguilar recordó que cuando vio llegar a Ordiales a la directiva, sospechó su salida, aún tenía la esperanza de seguir pues sentía el respaldo de Juan Reynoso, pero cuando el peruano se fue, ya no tuvo remedio su salida.

