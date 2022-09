“Quiero justicia, era mi bebé”: Exigieron a AMLO castigo para presuntos militares culpables de muerte de Heidi

Heidi Mariana de 4 años falleció por una bala perdida que supuestamente disparó el Ejército durante una persecución desarrollada frente a civiles en Nuevo Laredo (Foto: Especial)

Los familiares de Heidi Mariana Pérez Rodríguez, la niña que murió por una bala perdida que impactó en su cabeza durante una presunta persecución entre militares y posibles delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, le dieron el último adiós este fin de semana.

Desde la Funeraria Vázquez los familiares se despidieron de la pequeña que fue alcanzada por una bala mientras se transportaba en compañía de su hermano mayor y su madre en un vehículo. Entre los representantes de medios de comunicación, la mamá de Heidi pidió que se haga justicia.

“Nada más agradecerles por su apoyo, por lo que están haciendo por mi niña, porque quiero justicia y no voy a descansar hasta obtenerlo, porque era mi bebé, ella no hizo nada malo en esta vida, ella nada mas vino a darme mucho amor, muchas alegrías y lo pido por mi y por su hermanito que también está sufriendo mucho, necesito apoyo y todo los que me están apoyando de todo corazón les doy el agradecimiento”, apuntó.

Aprovechó para alzar la voz y enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que intervenga y se haga justicia, apelando que él debería tener empatía al ser padre y abuelo.

Familiares acusan que militares de Sedena abrieron fuego en su contra durante momento confuso de persecución, provocando que una bala perdida asesinara a Heidi (Foto: Especial)

“Que por favor escuche, que por favor haga justicia a la mejor él también es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo siento, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”.

Por otro lado, Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, aclaró al presidente López Obrador que no hubo un enfrentamiento, sino una persecución con armas de fuego.

“Quiero dirigirme al Presidente de México al Licenciado Andrés Manuel López Obrador para decirle que no son cierto los hechos que está narrando el Secretario de la Defensa [Sedena], aquí en el caso de Nuevo Laredo de Heidi no hubo enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, quiero ser muy claro, no hubo enfrentamiento entre el crimen organizado y personal del Ejército Mexicano, lo que sí hubo fue una persecución a balazos, lo que sí hubo es lo que ha ocurrido otras veces y en el país que se pone la vida de persona inocentes y se priva la vida de personas inocentes como en este caso”, dijo.

A razón de lo anterior le hizo un llamado para que se realicen las indagatorias correspondientes con imparcialidad para que se haga justicia.

Familiares de la niña Heidi Mariana Perez (Foto: REUTERS/Stringer )

“Le pediría [a AMLO] que ordene una investigación imparcial, si la Secretaría de la Defensa hace un investigación, carece de credibilidad y carece de imparcialidad, le compete a la fiscalía General de la República [FGR] hacer una investigación”, añadió.

En ese sentido dijo que sí es necesario que se envíen a Nuevo Laredo visitadores, psicólogos y peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo hagan. O bien, pueden ir hasta el Palacio Nacional a exigir justicia “para que este crimen no quede impune como ha ocurrido en otros casos”. Pues dijo que, no desean que el caso de Heidi quede “en un anuncio de la mañanera”.

Y es que durante la conferencia matutina el presidente López Obrador, en Palacio Nacional, informó sobre la muerte de la pequeña, asegurando que el titular de Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval ordenó la investigación inmediata para resolver la responsabilidad de quién disparó para que se aplique el castigo correspondiente.

SEGUIR LEYENDO:

<br/>