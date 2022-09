Septiembre inició con sismo; además, SMN prevé fuertes lluvias en el nororeste, sureste, occidente y centro de México

Lluvioso inicio de mes en la capital del país. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Durante las primeras horas de este primero de septiembre el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de 4.4 grados de magnitud. Ocurrió en el estado de Guerrero, específicamente con epicentro a 17 kilómetros al oeste de Acapulco a las 02:23 horas. Las autoridades de las entidades involucradas y aledañas no reportaron incidente graves.

Además, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional se estima que llueva en las 32 entidades del país. Aunque por diversos motivos y en diferentes intensidades, el pronóstico indica que las precipitaciones más fuertes serán en el nororeste, sureste, occidente y centro, incluida la Ciudad de México y la Península de Yucatán.

El organismo a cargo de la Comisión Nacional del Agua, estima la posibildad de que las lluvias se acompañen de descargas eléctricas y caída de granizo, así como el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas bajas debido al incremento de ríos y arroyos.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas, Colima, Morelos y Puebla.

Intervalos de chubascos: Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

México registrará temperaturas máximas de hasta 45º C en Baja California y Sonora, y de hasta 40° C enBaja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. En contraste, las mínimas podrían ser de 0º C en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en México para el 01 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas al amanecer. Por la tarde, se espera cielo nublado y probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente vespertino templado a cálido.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 24 a 26°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana, siendo fresco en zonas serranas y con bancos de niebla en la costa occidental. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur e intervalos de chubascos en Baja California. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Posibilidad de lluvias y ambiente templado durante la mañana, siendo fresco en zonas serranas. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y puntuales intensas Sinaloa. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el noroeste de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino fresco, siendo templado en costas y con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, lluvias puntuales fuertes en Colima y puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán. Ambiente vespertino cálido a caluroso.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino fresco, siendo templado en costas y con bancos de niebla en zonas serranas. Lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente vespertino cálido a caluroso.

Clima en México para el 01 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino fresco y con bancos de niebla en zonas serranas, siendo frío en zonas montañosas de Veracruz, así como templado a cálido en costas. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, además de lluvias con chubascos en Tamaulipas. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo templado sobre sierras y fresco en zonas montañosas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino templado. Por la tarde, lluvias puntuales intensas en Quintana Roo y puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado, ambiente freso a templado por la mañana. Por la tarde, lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango; puntuales fuertes en Zacatecas, así como lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Ambiente vespertino cálido, siendo caluroso en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino fresco, siendo frío y con posibles bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla, así como lluvias con chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

SEGUIR LEYENDO: