Feminicidio de Amariani, la joven rechazó propuesta de matrimonio y su pareja la asfixió

Amariani corrió a Miguel "N" en varias ocasiones del cuarto donde rentaban pero él amenazaba con matarse. (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Amariani recibió la segunda propuesta de matrimonio por parte de su pareja sentimental Miguel “N”, el pasado 19 de julio. Ella solo aceptó muy contenta las flores y los regalos, pero tal y como lo había hecho un año antes, rechazó el anillo de compromiso y la propuesta de boda. Incluso le pidió que se fuera, pues ella ya no quería nada con él y cuatro meses atrás ya le había exigido que se saliera del lugar que rentaban en Querétaro.

Fue entonces que el hombre se volvió violento hasta que finalmente el 23 de julio no dejó de golpearla y la asfixió hasta provocarle la muerte.

Una compañera del trabajo de Amariani dio aviso a su madre de que la joven no respondía las llamadas y no se había presentado en varios días al trabajo. El pánico se apoderó de la señora Rosalinda y también trató de contactar a su hija, sin embargo la amiga de Amariani no perdió tiempo y fue a buscarla hasta donde vivía.

La violencia de género persiste en México. (Foto: Colprensa)

Horas después, los padres de Miguel “N” abrieron el cuarto y hallaron a la mujer tendida en el piso sin vida y a él sentado a un lado. Según los primeros informes, los padres del sujeto querían hacer pasar el homicidio como un suicidio, pero no pudieron.

Finalmente, Miguel “N” fue detenido y vinculado a proceso, además se le dictaron seis meses de prisión preventiva, por lo que la madre de la víctima se encuentra haciendo todo lo posible porque no salga de la cárcel y pague por el crimen que cometió.

Por el momento no se tienen datos confirmados de la edad de Amariani, ni del feminicida. Solamente se sabe que la joven era originaria de Taxco, Guerrero y fue en su estado donde conoció a su pareja.

Otro caso que terminó en tragedia, fue el de un hombre obsesionado con su novia, el cual ocurrió en Morelos. Se tarta del feminicidio de Melani Fernanda Trejo García, una joven que tenía 27 años, era muy trabajadora y criaba a su hija de nueve años.

El viernes 5 de agosto salió con dos de sus mejores amigas a un bar donde se divirtió cantando y bailando, incluso se le vio feliz y animada con ellas en un video que subió a su cuenta de Tik Tok, horas antes que la mataran, sin embargo esto pudo delatar su ubicación donde acudió el asesino que la espiaba. Al lugar llegaron otros conocidos, Melani se quedó platicando con uno de ellos quien fue su ex pareja años atrás pero ahora eran sólo amigos.

Melani Fernanda Trejo García fue asesinada la madrugada de el 6 de agosto en Huitzilac, Morelos (@melanifer54)

Fue entonces que el homicida los siguió y los mató. En la madrugada los vecinos escucharon disparos y cuando se asomaron vieron el cuerpo de un hombre, quien sería identificado posteriormente por la policía como Cristopher Mondragón, de 27 años. En ese momento llamaron a la policía, pero minutos después se volvió a escuchar la camioneta y vieron que tiró el cuerpo de Melani, a quien previamente le quitaron la ropa de la parte superior y le dispararon en el rostro y a un costado del estómago.

En México, matan a 10 mujeres al día entre crímenes clasificados como homicidios dolosos y feminicidios.

