“Porrito intolerante”: Fernando Belaunzarán exhibió a detractor de Lorenzo Córdova en la UNAM

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), asistió a un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 29 de agosto. Durante su estancia fue interceptado por un estudiante, quien lo llamó racista y le hizo saber que no estaba conforme con su presencia.

La situación fue grabada y dada a conocer en redes sociales, donde llegó a los opositores de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), quienes no dudaron en salir en defensa de Córdova. Uno de los miembros de la oposición que reaccionó a lo sucedido es Fernando Belaunzarán, que exhibió la supuesta cercanía del detractor con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fue este 30 de agosto que a través de Twitter, Belaunzarán compartió una fotografía para probar que el estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán que interceptó al consejero del órgano electoral es simpatizante de la 4T. En la imagen aparece el joven junto a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la presidencia.

El opositor al gobierno de Morena, acompañó la imagen con una ácida crítica en contra del universitario, a quien acusó de intolerancia y de considerar a la UNAM como un espacio donde la única ideología válida es la de la 4T. En ese sentido escribió:

“El porrito intolerante que quiso correr a @lorenzocordovavde de una facultad universitaria, pensando que la UNAM es coto del pensamiento único que dicta el régimen corrupto y autoritario de @lopezobrador_, muy pegadito a @JesusRCuevas.¿Por qué no me extraña?”.

Usuarios de redes sociales insinuaron que el estudiante de la UNAM pudo haber recibido un pago por interceptar a Lorenzo Córdova (Captura de pantalla: Twitter @AleTorres01)

Usuarios de la red social no tardaron en reaccionar al tuit de Belaunzarán, dejando comentarios en los que expresan que no les sorprende descubrir que el alumno es partidario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los que incluso insinúan que recibió un pago por arremeter contra el titular del INE o que será recompensado con un puesto en el partido.

“Quien lo hubiera pensado”, “Ya no tardan en hacerlo secretario de algo en la 4t” y “Ellos mismos tienen gente pagada con nuestro dinero para generar conflicto donde ellos lo requieran, lástima que los chavos se presten para eso”, son solo algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

El altercado entre Lorenzo Córdova y un estudiante de la UNAM

Fue luego de participar en la conferencia, “Evolución y desafíos de la democracia mexicana”, que un estudiante de la FES Acatlán increpó a Lorenzo Córdova con un ácido comentario:

“Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, y no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia”

En el pasado Lorenzo Córdova fue señalado por racismo luego de que supuestamente se burló de una líder indígena (Foto: Twitter/@elpoder_tv)

Cabe mencionar que, con su comentario, el alumno hizo referencia a un escándalo en el que el consejero del INE se vio envuelto cuando años atrás fue señalado de racismo tras la filtración de una conversación que tuvo con Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano electoral.

En la plática, Córdova se burló de la forma de hablar de un líder indígena con el que tuvo una reunión. Luego del escándalo, el funcionario pidió una disculpa pública pero no negó la autenticidad de la grabación.

Así, la situación ocurrida en la UNAM fungió como recordatorio del revuelo que causaron los comentarios de Córdova y fue aplaudida por simpatizantes de la 4T, como Epigmenio Ibarra. El productor no dudó en asegurar que “el que busca, encuentra”.

