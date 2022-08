Ebrard lamentó los dichos de Ken Salazar sobre la narcoviolencia en México

Durante su participación en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, este martes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, lamentó las declaraciones de hace unos días del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la narcoviolencia que se registró en varias ciudades del país.

Y es que el canciller y aspirante a candidato presidencial en 2024, cuestionó a Salazar qué ha hecho el gobierno de EEUU para reducir el tráfico de armas en México, uno de los acuerdos dentro del programa de seguridad bilateral “Entendimiento Bicentenario”.

“La pregunta que yo le haría, y le voy a hacer al señor Embajador ahora que nos veamos, es ¿Cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas?. Porque eso está en tu programa, mano, programa que los dos hicimos juntos y que además tenemos la obligación de informar”

(Foto: Cuartoscuro)

Aseguró que México ha cumplido en lo que le toca y eso se informará el próximo 5 de septiembre; sin embargo, dijo que EEUU también tiene que rendir cuentas en lo que le corresponde.

“Vamos a decir qué hemos logrado de lo que nos toca, y Estados Unidos tiene que decir qué ha logrado de lo que a ellos les toca [...] ¿Cuáles son los objetivos de que eres responsable tú Estados Unidos y de qué soy responsable yo México?”

Cabe mencionar que el pasado 18 de agosto, luego de los bloqueos y quema de negocios en Guanajuato y Jalisco, así como del asesinato de civiles en Baja California, por parte del crimen organizado, el embajador estadounidense señaló que ya es tiempo de que se den resultados en materia de seguridad en México.

Salazar afirmó que la violencia impacta en las inversiones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), pero también a los propios empresarios locales.

Un hombre utiliza un arma de gran calibre en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

“Es muy real, con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países aquí en México, y eso es contrario de lo que debía pasar bajo el sueño del T-MEC, debería de haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios”

Por otra parte, Ebrard resumió la demanda que entabló el gobierno mexicano en 2021 contra 10 grandes compañías fabricantes de armas en el estado Massachusetts, a las que acusa de comercio negligente.

Argumentó que dichas compañías como Smith & Wesson, Century Arms, Colt´s Manufacturing, Glock, Ruger y Barrett son conscientes de que sus productos se trafican ilegalmente a México para abastecer a los grupos del crimen organizado.

“No pretendemos cambiar una ley, lo que pretendemos es ‘ustedes están produciendo armas que están dirigidas, de antemano, al segmento pronarco, o de plano involucradas en acciones del narcotráfico, similares a las que aparecen en las narcoseries o inclusive puedes mandar a hacer sus inscripciones con el grupo delincuencial que tu quieras”

“Si quieres que diga ‘Cartel Jalisco Nueva Generación’ te lo ponen. ¿Cómo no va a ser eso reprobable? Y al mismo tiempo me dice tu Embajador que por qué no se reduce la violencia”, insistió.

Por ello, confió que pronto la Corte de EEUU dé un fallo que beneficie a los mexicanos, quienes están siendo las víctimas de esa producción desmedida de armas.









Más información en desarrollo...