“Es aldeano”: Javier Lozano tundió AMLO por presumir al AIFA como uno de los mejores de Latinoamérica

Lozano tachó a López Obrador de ser "ignorante" del funcionamiento de grandes aeropuertos internacionales.(Fotos: CUARTOSCURO)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido uno de los proyectos más polémicos de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, pese a la lluvia de críticas a la cual él y su magna obra son sometidos, el presidente mexicano no ha dudado en presumirlo como uno de los mejores puertos de Latinoamérica.

Así lo volvió a jactar en un clip en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, donde, además, reconoció el papel de las y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que colaboraron en su construcción: “Es el mejor aeropuerto de América Latina”, aseveró el tabasqueño rodeado de militares.

Como era de esperarse, dicha aseveración causó revuelo entre personalidades de la oposición, entre los cuales no pudo faltar la ácida respuesta del militante por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.

López Obrador volvió a presumir al AIFA como uno de los mejores de América Latina. (Foto: Cuartoscuro)

A través de su cuenta de Twitter, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) tachó a López Obrador de desconocer el funcionamiento de otros grandes aeropuertos internacionales - con los cuales el presidente tanto ha comparado al Felipe Ángeles.

De ahí que el blanquiazul lo calificó de ser “un aldeano” cuyo discurso únicamente evidenciaría su “ignorancia e ineptitud”, pues, señaló, “se nota que no ha viajado”. Un factor que, aseguró, no sería de su incumbencia si Andrés Manuel no figurara como el presidente de la República mexicana.

“Ya sabemos que es aldeano. Pero qué ganas de ponerse en evidencia él solito. Se nota que no ha viajado ni entiende cómo funcionan los grandes aeropuertos (hub). A mí me valdría m*dres su ignorancia e ineptitud, pero es presidente de México”.

Es pertinente señalar que pocos vuelos han aterrizado y despegado desde la magna-obra de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), ubicadas en Santa Lucía. Esto, pese a haber sido construido con el objetivo de compensar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Benito Juárez - cuya Terminal 2 limitará sus vuelos por obras de restauración en las pistas.

"Qué ganas de ponerse en evidencia él solito": escribió Lozano contra López Obrador.

Bajo este argumento fue que el influencer y ferviente crítico de López Obrador, Chumel Torres, aprovechó para arremeter contra el Jefe del Ejecutivo con su característico humor y sarcasmo: “Híjole, ¿Quién le dice?”, comentó en un primer tweet.

Posteriormente, en el mismo “hilo”, el presentador de El Pulso de la República remató su comentario con una comparación entre el AIFA y el aeropuerto de Panamá, en un intento por desmentir el “auto-halago” de López Obrador.

“AMLO: Tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica

El aeropuerto de PANAMÁ:”, escribió el también comunicador para después anexar una fotografía del puerto centroamericano - de nombre Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En tanto, otro opositor que no dejó pasar la oportunidad de lanzarse contra Andrés Manuel fue el polémico ex presidente, Vicente Fox Quesada, aunque - a diferencia de los anteriores, su comentario se basó en una simple, pero ofensiva, frase al tabasqueño : “Descarado inútil”, twitteó.

Chumel Torres comparó el AIFA con el aeropuerto de Panamá. (Foto: captura de pantalla)

Intentan “de todo” por atraer usuarios al AIFA

El escaso tráfico en el puerto de Santa Lucía ha orillado a las aerolíneas a tomar medidas desesperadas para atraer a sus usuarios. Una de ellas fue instalar un ring de lucha libre, que pronto causó controversia en redes sociales.

Incluso, el propio Felipe Ángeles anunció la apertura de rutas terrestres a varias ciudades de la República; hecho que le valió de críticas por parte de internautas, los cuales lanzaron burlas al AIFA, aeropuerto “de clase mundial”, por convertirse a una terminal camionera.

SEGUIR LEYENDO: