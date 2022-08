Encontraron una cabeza humana junto a un narcomensaje en una taquería de Tijuana

Encontraron una cabeza humana junto a un narcomensaje en una taquería en Tijuana (Foto: Cuartoscuro)

Un narcomensaje fue hallado al lado de una cabeza humana durante la noche del viernes en una taquería en la colonia Reforma, en la delegación Sánchez Taboada. Según información de los reportes policiacos Fue alrededor de las 23:00 horas cuando varios hombres acudieron a un negocio de tacos ubicado sobre la calle Literatos y sobre dos mesas había una mochila y una cartulina con una amenaza.

Al lugar acudieron elementos de la policía, los cuales acordonaron la zona y después de revisar el interior de la mochila encontraron la cabeza humana. Por estas acciones los uniformados dieron aviso a la Fiscalía estatal para que dicha institución iniciara las investigaciones correspondientes.

El texto amenazante estaba sobre una cartulina blanca con letras negras. Fueron medios locales los que reportaron que la cartulina se trataba de un narcomensaje, sin embargo no se ha difundido el contenido de la cartulina. Los restos humanos fueron transportados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Al lugar llegaron elementos de la policía que acordonaron la zona y después de revisar el interior de la mochila encontraron la cabeza humana (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

Además, durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 3:55 de la mañana las autoridades fueron alertadas acerca del hallazgo de un cuerpo humano calcinado en Río Tijuana a la altura de la colonia Empleados. En otro punto, fue encontrado otro cuerpo sin vida con lesiones de armas de fuego alrededor de las 5:25 horas.

Aproximadamente a las 6:50 de la mañana elementos de la policía encontraron otro cadáver envuelto en una cobija, con cinta adhesiva y abandonado sobre una carriola en la colonia Jardín. También alrededor de las 7:15 horas algunas personas alertaron de la presencia de un cuerpo sin señales de vida sobre el callejón Amado Nervo en la Zona Centro.

El fin de semana pasado fue encontrado el cuerpo de una mujer en el municipio de Tijuana en la calle Mazatlán, esquina con Tecate de la colonia Buenos Aires Norte de la delegación Cerro Colorado. Al lado del cadáver fue hallado un narcomensaje con amenazas pero con un texto particular, ya que en la cartulina el mensaje escrito hacía referencia a las declaraciones de la edil de Tijuana, Montserrat Caballero.

“Como dijo la alcaldeza cobren las facturas a quien las deba, 1er y último aviso 03 aguiñiga (Lobo) y 02 green (pelos de muñeca) cumplan cumplan sus compromisos porque para estirar la pata son muy buenos. ATT. LA MOJARRA”, se lee en el mensaje.

Narcomensaje hizo alusión a Montserrat Caballero en Tijuana (Foto: especial)

El mensaje hace referencia a las declaraciones de la alcaldesa del Movimiento de Regenaración Nacional (Morena) quien tras la quema de más de una decena de vehículos el 12 de agosto, compartió un videomensaje para informar de los trabajos de las autoridades para mantener el orden.

Sin embargo, ahí exigió que los responsables y los grupos criminales cobraran sus facturas a los responsables y no se desquitaran con el resto de los tijuaneneses.

“No vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencia de quienes no pagaron sus facturas. Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron, los que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”

Tan solo hace unos días, el jueves 25 de agosto, autoridades detuvieron a José Antonio “N”, también conocido como El Cabo 21 en Tijuana. Fueron miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad las que lograron la detención de José Antonio en la colonia Leandro Valle, en la Calle De las Rosas.

Detuvieron a José Antonio “N”, alias “El Cabo 21″ en Tijuana (Foto: SSPCM - Tijuana)

Según información otorgada por las autoridades se trató de un objetivo relevante y generador de violencia relacionado con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

