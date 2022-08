“Proxenetismo laboral”: la realidad detrás de las misiones de los médico cubanos en México y el mundo

Brigada médica cubana. Foto: AP

Las misiones de médicos cubanos son en realidad una modalidad de esclavitud moderna de acuerdo con el último informe del Prisoners Defenders, organismo no gubernamental que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos. Además, según el reporte no sólo se trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares bajo la imagen de personal de la salud.

En el marco de la rueda de prensa denominada “La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México”, uno de los exponentes se trató de Javier Nart, quien es eurodiputado y que funge como Vicepresidente Primero de la Delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica (DCAM) en el que también se incluye a la isla caribeña entre sus objetos de estudio. De forma tajante, definió la situación como un “proxenetismo laboral”.

“Hablando con ellos y después estudiando la situación me enteré de algo que me dejó profundamente asqueado. Estaba tratando con médicos que eran objetos explotación por su propio país, que tiene la obligación de trabajar bajo las condiciones que les determina el propio régimen, que cualquier sindicato del mundo las rechazaría”, narró el político de origen.

Médicos cubanos ondeaban banderas de Cuba e Italia al regreso a la isla cuando regresaron después de una misión. Foto de consorcio de Yamil Lage

Con experiencia como corresponsal de guerra entre 1977 y 1984, Nart ha hecho coberturas de conflictos en Latinoamérica, África y Asia, en donde ha visitado países como Nicaragua, Yemen, Zimbabue, Líbano, Palestina, Camboya, Laos, Irán o Irak, entre otros. Y es que, a manera de crónica contó de primera mano cómo ha sido su experiencia teniendo contacto directo con médicos cubanos.

“No solamente trabajan bajo condiciones extremadamente precarias, sino que además de su trabajo el 75 u 80 por ciento, incluso más, se lo queda el gobierno de Cuba. Esto se puede denominar directamente como proxenetismo laboral, o sea, ser propiedad de alguien en este caso del Estado y que del sueldo se lleve la inmensa parte de él”, sostuvo en su exposición.

Y agregó: “Pero no solamente queda ahí la cuestión, sino que tienen la obligación de regresar a su país y si en el ejercicio de su voluntad deciden quedarse en el país (donde trabajan) o concluir la relación que tienen de trabajo porque les parece inadecuada, no pueden porque existe un artículo en el código penal cubano que determina que quien no vuelve a Cuba es un desertor. No es una persona que ejerce su libertad, no, es un desertor”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. EFE/Luong Thai Linh/Archivo

Sobre esto último, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha sido señalado y denunciado por la medida que implementa para quienes no regresan a la isla, pues se sabe que son ocho años de sanción en la que se niega la entrada a los llamados ‘desertores’. Ello, con las consecuencias que conlleva como no poder ver a su familia o estancar sus vidas profesionales.

Al respecto de la situación puntual que atañe a México y las misiones cubanas, Prisoners Defenders acusó que las condiciones son especiales para quienes son mandados al país norteamericano, pues los profesionales de la salud que llegan no son especialistas, sino que se trata de únicamente de médicos generales (muchos de ellos sin título que lo certifiquen).

Ello, en contraposición con el argumento principal con el que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha utilzado para justificar a la contratación de cubanos y hacer frente a las críticas: la falta de personal en el país. Según el informe, se tratan directamente de militares con mayor afinidad hacia Díaz-Canel para contrarrestar el riesgo de huida hacia los Estados Unidos.

Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador, presidentes de Cuba y México respectivamente. Foto: Gobierno de México.

Otro de los exponentes que participaron en la conferencia Ricardo Pascoe, diplomático y político mexicano, detalló: “Es un negocio que Cuba aprendió de Corea del Norte que tiene millones de esclavos en paises asiáticos y todos bajo, exacatmente, el mismo modelo. La idea es sustituir la falta de desarrollo económico con el empleo esclavo para incremetar el ingreso de recursos”.

SEGUIR LEYENDO: