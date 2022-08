El CIDE desapareció sin previo aviso la maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas

El Centro de Investigación y Docencia Económicas canceló el posgrado en periodismo. (Foto: EFE/Madla Hartz)

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) canceló desde hace dos días la maestría en periodismo por un año, el anuncio se realizó a través de redes sociales por parte de alumnos y profesores, ya que la institución no lo informó abiertamente, sino que se limitó a enviar un mail a la comunidad académica. El argumento con el que respondieron las autoridades del CIDE, fue que el curso no contaba con suficientes estudiantes inscritos, por lo que no era posible abrir el grupo y quedaba cancelada por este ciclo.

Este hecho causó gran polémica, debido a que es la primera vez en la historia del CIDE que se anula esta maestría, además de los sucesos ocurridos el pasado mes de mayo, cuando el director José Antonio Romero Tellaeche retiró a Grisel Salazar de la Coordinación Académica para colocar a Ruth Dávila Figueroa como la nueva ocupante de dicha administración.

Por su parte, el Centro de Investigación y Docencia Económicas todavía no se ha pronunciado ante estos hechos, únicamente en sus cuentas oficiales se limitó a publicar un anuncio de bienvenida a la nueva generación de estudiantes de nuevo ingreso.

En ese sentido, el profesor de la maestría, Daniel Moreno, lanzó un tweet señaló como responsables de la anulación a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Elena Álvarez-Buylla, y a José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas todavía no se ha pronunciado ante estos hechos, únicamente envió un correo a los profesores. (Foto: captura de pantalla Twitter Daniel Moreno)

Cabe recordar que en el pasado mes de junio cientos de estudiantes marcharon contra la “imposición” de directivos afines al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades públicas con mayor prestigio del país.

Los jóvenes exigieron la destitución inmediata de José Antonio Romero Tellaeche, quien primero asumió como director interino del CIDE en agosto de 2021 y luego asumió el puesto definitivo en noviembre, por ser considerado afín al régimen de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).

También pidieron la dimisión de María Elena Álvarez-Buylla, polémica directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organismo público que ha afrontado acusaciones de beneficiar a académicos alineados al pensamiento del actual Gobierno y silenciar a los críticos.

Por tal motivo, el movimiento “Yo defiendo al CIDE” se ha intensificado desde agosto del año pasado, cuando renunció el director Sergio López Ayllón por falta de entendimiento con el Conacyt.

Durante una marcha realizada en el mes de junio, jóvenes exigieron la destitución inmediata de José Antonio Romero Tellaeche. (Foto: EFE)

El recibimiento de José Antonio Romero Tellaeche

La designación de Tellaeche fue considerada como un imposición ilegal y fue criticada también por diferentes políticos y académicos, a pesar de que Álvarez-Buylla declaró que había sido elegido por unanimidad.

Una de las razones es que durante su interinato despidió a personas por considerarlas rebeldes, también hubo disconformidad por las condiciones de trabajo y los recortes de presupuestos en el Centro de Investigación.

En febrero miembros de la comunidad estudiantil denunciaron a través de un comunicado que el director del CIDE había intimidado a un estudiante por medio de acciones opresoras. Este altercado llevó a la comunidad estudiantil a repudiar aún más la designación de Tellaeche.

Por este motivo, en noviembre del 2020, fueron tomados los planteles en la Ciudad de México y Aguascalientes por los estudiantes, a lo que los directivos exhortaron a que estas fueran liberadas para continuar con las actividades dentro del plantel y aseguraron que dentro de los implicados de la toma habían grupos que buscaban otros objetivos políticos.

