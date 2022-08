El caso de Fernanda Cayetana, la niña que continúa desaparecida en Quintana Roo

Estas fueron probablemente las últimas imágenes de Fernanda Cayetana antes de su desaparición, captadas por una cámara de seguridad. (Screenshot: Facebook/Isla Mujeres Noticias)

Fernanda Cayetana Canul Blanco, desapareció en la zona Continental de Isla Mujeres en Quintana Roo y fue vista por última vez el pasado 21 de julio por la mañana, cuando acudió a trabajar a la casa de sus vecinos donde lavaba trastes. Sus familiares se alertaron ya que tras su jornada laboral ya no regresó a su hogar, por lo que inmediatamente denunciaron lo sucedido ante las autoridades. Pues de acuerdo la madre, Fernanda “solo iba a lavar trastes una hora al día, quería saber cómo se gana la vida, y juntar dinero para comprar un celular”.

La ficha de búsqueda de Alerta Ámber, fue difundida por todos los medios posibles, pues la menor pudo haber sido víctima de algún delito. Durante las primeras investigaciones, la madre de la niña señaló al taquero como principal sospechoso, principalmente porque el hombre y su pareja se dieron a la fuga después de que se anunciara la desaparición de la menor y porque el sujeto tuvo conductas extrañas antes de que le pasara algo a su hija. “El miércoles 20 de julio, mi hija me dijo que sintió que el vecino la había observado con morbo. Le dijimos que mejor termine la semana y ya no volviera a trabajar. Al otro día mi hija desapareció”.

Cabe mencionar que antes de irse, alcanzó a ser entrevistado por las autoridades quienes lo pusieron en libertad debido a que “no encontraron pruebas suficientes”. Desde aquel día se llevaron hasta los muebles de la casa, lo cual despertó más sospechas en el vecindario.

A Fernanda Cayetana Canul Blanco, la describen sus familiares, amigos y conocidos como una niña tranquila y alegre, quien quería aprender a ganarse la vida para comprar sus propias cosas. Fue entonces que le insistió a sus padres que la dejaran trabajar estas vacaciones en casa de uno de sus vecinos, pues las tareas serían fáciles, solo tenía que lavar trastes y recoger la basura de la venta de los tacos de guisados.

Su madre ha reiterado en diversas ocasiones ante la prensa que no se perdona haberle permitido ir a esa casa, “Me siento tan culpable, que me arde el pecho”.

Familiares de la menor desaparecida y colectivos se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. (Foto: Twitter)

Otra de las pruebas expuestas por la familia, es que el lunes 25 de julio, cuatro días después de la desaparición, el taquero avisó a la Fiscalía que ingresaría por su estufa a la vivienda, ya que estaba custodiada día y noche. Pero lo que en realidad hizo fue sacar dos bolsas de plástico grandes de color negro, este hecho quedó registrado por parte de los habitantes cercanos a la casa y ya lo presentaron ante las autoridades, quienes hicieron caso omiso.

Además de dedicarse a la venta de tacos, el sujeto era taxista y la comunidad que lo conocía lo describe como “muy reservado” y “a nadie le caía bien” porque los vecinos aseguran que tenía una actitud “prepotente”. De su esposa se tiene muy poca información, es una mujer de tez morena, mide 1.60 metros aproximadamente, cabello largo, lacio y negro, y ojos color café.

Probable culpable de desaparición forzada de Fernanda Cayetana en Quintana Roo. (Foto: FGE Quintana Roo)

A casi un mes de la desaparición de Fernanda Cayetana en Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado lanzó un comunicado recientemente donde ofrecen la cantidad de un millón de pesos por información que sea útil para la localización de Marcos Antonio Cauich Adrián. El probable participante en el delito de la desaparición forzada de la niña de 12 años en la zona continental de Isla Mujeres.

“La Fiscalía General del Estado continúa la búsqueda de una adolescente de 12 años del municipio de Isla Mujeres que salió a laborar con una persona del sexo masculino y ya no regresó a su domicilio”, detalló el organismo público.

Por su parte, las autoridades han realizado un total de 8 búsquedas de campo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaria de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Quintana Roo y de Seguridad Pública Municipal de Isla Mujeres. Sin embargo siguen sin hallar señales que conduzcan la paradero de la menor. Una de las acciones que implementaron recientemente además de la Alerta Ámber es la incorporación de la Alerta Alba. La diferencia entre ambas alertas es que la primera atiende las búsquedas dirigidas a niñas, niños y adolescentes bajo un contexto de colaboración nacional e internacional.

Mientras que el Protocolo Alba atiende desde la perspectiva de género, tuvo su origen en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la búsqueda va dirigida a mujeres, cualquiera que sea su edad.

Fernanda Cayetana, menor desaparecida en Quintana Roo. (Foto: Alerta Amber)

Durante los durante los días posteriores a la desaparición, vecinos, colectivos y familiares de Fernanda Cayetana realizaron marchas en el municipio para exigir a las autoridades una búsqueda eficaz. Fue entonces, que se presentó la mamá de Fernanda ante los medios de comunicación, para solicitar su cooperación y difusión del caso de su hija.

“Por favor ayúdenos, hablen y digan en dónde la vieron. Queremos a Fernanda.”, expresó la madre de la niña desaparecida.

Durante la ardua jornada que enfrentan los padres de la menor para que se haga justicia en este caso, la madre de Cayetana, identificada como la señora Daisy Nohemí Blanco, reportó un intento de secuestro mientras repartía volantes con la fotografía de su hija en el Fraccionamiento Villas del Mar en la región 248 de Cancún.

Según declaraciones de la señora, dos sujetos encapuchados la trataron de subirla al vehículo color negreo que conducían. “Fue el sábado que intentaron secuéstrame, yo estaba volanteando. Me dijeron que me iban a llevar con mi hija, yo les pedí una foto primero, o un video de mi hija, si es así me iba con ellos. Pero, me dijeron que tenía que retirar la demanda, empezamos a forcejear, y yo me aferre a un fierro, empecé a gritar y ellos se fueron, pensaron que los vecinos iban a salir, como no me deje me lastimaron la mano”, explicó.

A pesar de las extorsiones y daños a su persona, la mujer aseguró que no va a detenerse en la búsqueda de su hija, “no voy a dejar de repartir volantes, porque es mi hija, voy a seguir hasta donde mi cuerpo aguante”. Asimismo, la señora Daisy acudió a solicitar ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su pasada visita al estado.

