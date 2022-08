“Cuando te viole y te mate me vas a hablar”: así amenazó un desconocido a mujer en el transporte público

Así fue una de las protestas para señalar los feminicidios en Veracruz (Foto: Cuartoscuro)

En México, más del 66% de mujeres han sido víctimas de violencia de género, el acoso callejero y las amenazas son claras manifestaciones de este tipo de agresiones. Fue el pasado 17 de agosto que una mujer recibió amagos de violación y feminicidio por parte de un desconocido en el transporte público.

La usuaria de una ruta que circula por Boca del Río, Veracruz escribió en Twitter el diálogo que sostuvo con el habitante de esta localidad, en su tuit relató que la conversación comenzó porque el aparente agresor verbal le pidió la hora. El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas.

Posteriormente, el señor de unos 35 a 45 años intentó seguir interactuando con la joven al haciéndole comentarios sobre sus tatuajes. “Yo quiero hacerme unos así... Hey, shh, hazme caso”, le dijo.

Esta es la fotografía publicada por la usuaria (Crédito: captura de pantalla Twitter/@LindaFS)

Ante la insistencia, ella le dejó en claro que no quería seguir platicando con él, diciéndole lo siguiente: “Señor, no me interesa tener una conversación con usted”. La reacción inmediata del hombre en cuestión fue amenazarla, diciéndole que seguramente querría hablarle en el momento en que estuviera violentándola.

“¡Ja! ¿Qué no te interesa? A ver si cuando te viol... y te mat... no me vas a estar gritando que te deje”, le dijo. La usuaria de Twitter detalló que la conversación ocurrió a bordo de un autobús conocido como “laguna”.

Así lo escribió la joven en su cuenta de esta red social, quien subió una fotografía el sujeto que la amenazó, esto con el objetivo de responsabilizar al desconocido por cualquier violencia que sufra y además, aportar algunos datos para su identificación, entre ellos, un tatuaje con la leyenda “Jairo Charli”.

-Wera, qué hora tienes?

+4:30

-grs, me gustan tus tatuajes, yo quiero hacerme unos así...Hey, shh, hazme caso

+Sr, no me interesa tener una conversación con usted

-ja, qué no te interesa? A ver si cuando te viole y te mate no me vas a estar gritando que te deje pic.twitter.com/b8FKQbmHdR — L🦋 (@LindaFS_) August 17, 2022

“Me acaba de pasar en un laguna, se bajó en Boca del Río frente al Hugo Sánchez, 1.65 aprox, moreno, su tatuaje decía Jairo Charli, desconozco quién sea, pero claro que lo hago responsable si algo me pasa”, se pudo leer en el tuit de la usuaria @LindaFS.

En su cuenta de Twitter, la joven veracruzana detalló que sintió mucho coraje e impotencia por la situación, pero aún así, decidió escribir lo que había ocurrido para visibilizar las violencias a las que están expuestas muchas mujeres. Hasta el momento, no ha detallado si inició algún proceso legal en contra del hombre que la amenazó.

El caso de la veracruzana forma parte del 96% de situaciones donde las mujeres son víctimas de acoso en el transporte público, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En este mismo mes, el instituto anunció que realizará un programa piloto para prevenir estas violencias en la Ciudad de México; La Paz, Baja California Sur y Manzanillo, en el estado de Colima.

La titular de Inmujeres reconoció que los casos de violación se registran principalmente en entornos cercanos a la víctima (Foto: Twitter@inmujeres)

Estos lineamientos consisten en la capacitación de conductores, la distribución de materiales que apelan a describir y definir el acoso como un delito, así como acciones de difusión y coordinación en torno a las consecuencias que debe enfrentar quien lo comete.

El diagnóstico del Inmujeres señala que las mujeres se mueven más en transporte público y caminando, casi 10% más que los hombres quienes se movilizan en vehículos particulares, transporte personal o en bicicleta.

Por otra parte, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Von Roehrich propuso a finales de julio que los piropos y el acoso a mujeres en calles sean sancionados.

En sesión virtual del Congreso de la CDMX, el panista detalló que la iniciativa propone reformar los artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la capital para sancionar el acoso u hostigamiento sexual callejero con una multa de mil 58 a tres mil 848 pesos; o bien, un arresto de 13 a 24 horas o de seis a 12 horas de trabajo en favor de la comunidad.

