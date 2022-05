Viridiana Moreno: confirman identidad de cuerpo localizado en Chachalacas

Viridiana Moreno fue encontrada sin vida (Foto: Twitter)

Tras una larga búsqueda iniciada por familiares y amigos, se confirmó la noche del martes que los restos hallados el pasado 21 de mayo en la zona de chachalacas, Veracruz, corresponden a Viridiana Moreno Vásquez, de 31 años de edad, quien era madre y había acudido a una entrevista de trabajo.

Horas antes del 24 de mayo, los seres queridos de la joven habían exigido a la Dirección General de Servicios Periciales que dieran informes sobre la identidad del cuerpo, ya que a lado de este habían hallado algunas pertenencias de Viridiana, como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque los objetos coincidían con las que llevaba la joven el día de su desaparición, las autoridades estaban realizando pruebas genéticas que confirmaran que se trataba de ella.

Este era el sexto día de la jornada de búsqueda de la víctima, quien fue vista por última vez el pasado 18 de mayo en Cardel, municipio de Úrsulo Galván. Ella había acudido a una supuesta entrevista de trabajo en el hotel “Bienvenido”.

Tras no volver a casa, su familia, amigos y el pueblo de Tlatetela, de donde era originaria y radicaba, alertaron sobre su desaparición y procedieron a organizar manifestaciones para exigir a las autoridades localizarla con vida.

El martes habrían hecho un plantón frente a la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía general de Veracruz para exigir información sobre las indagatorias de la búsqueda. Horas más tarde la Fiscalía confirmó la identidad del cuerpo encontrado el fin de semana pasado.

Asimismo, familia reconoció el cuerpo de Viridiana que deja en orfandad a un niño pequeño. Los padres habrían mostrado consternación.

Cabe apuntar que familiares y amigos anteriormente señalaron que las autoridades abrieron una línea de investigación que incluye al hotel, ya que inicialmente se negó a entregar los videos de sus cámaras de seguridad. Luego de una larga espera los proporcionaron directamente a la Fiscalía.

Hasta el momento se desconocen los motivos del deceso de Viridiana Moreno, es decir, si su cuerpo tenía marcas de tortura, violencia, abuso sexual o cualquier otra condición que pudiera dar información sobre la lamentable muerte.

Más desapariciones

Otro caso es el de Jessica Becerril Jiménez, de 44 años de edad, quien desapareció el pasado 16 de mayo luego de abordar un taxi de la aplicación Didi, en la zona de Coapa, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el programa Telediario, Jessica se dedicaba a vender ropa y tomó el auto de la aplicación alrededor de las 11:00 de la mañana en la calle Colegio de Minería, en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, pero su familia no sabía a qué lugar se dirigía.

“No sabemos dónde fue, nada más dijo: ‘me tengo que ir a medio día’ y se retiró”, aseguró Sheila Natalia Barragán, hija de Jessica.

Luego de que no recibieron comunicación por parte de la mujer a lo largo del día, sus familiares se preocuparon, pero fue hasta el día siguiente que denunciaron su desaparición a Locatel.

“La verdad como están las cosas, no sé si fue un secuestro, no sé si fue bajando del Didi o que otra persona le haya hecho daño. La verdad no tenemos claro que fue lo que pasó”, explicó Sheila al medio televisivo. El 21 de mayo fue encontrada con vida, aunque no se dieron detalles por seguridad, ya que las autoridades continúan investigando los hechos.

