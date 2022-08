“No tengo nada que temer”: AMLO presumió desde Baja California que se siente muy seguro en todo México

Al visitar Tijuana Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "no tiene nada que temer" ya que "se siente muy seguro" en todo México. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

A pesar de todos los hechos violentos que han ocurrido en Baja California y en varios estados del país en los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no tiene nada que temer” ya que se siente “muy seguro” en todo México.

Durante su conferencia mañanera realizada este viernes en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde la semana pasada ocurrieron distintos actos violentos por parte del crimen organizado y que aterrorizaron a la población; el mandatario federal fue cuestionado por representantes de los medios de comunicación sobre la presencia de más elementos de seguridad para cuidarlo.

-“Presidente, lo vimos con más seguridad hoy en Tijuana que en otras ocasiones, ¿Es por los hechos del viernes?” le cuestionaron.

-”No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años… no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México”, declaró.

AMLO estuvo acompañado por la gobernador Marina del Pilar Ávila, a quien le dio su total respaldo, no solo por los recientes hechos violentos, sino -sobre todo- por las declaraciones del senador y exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien acusó al gobierno estatal de tener presuntos “pactos” con el crimen organizado.

El Jefe del Ejecutivo federal también fue cuestionado por la detención de José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, quien es identificado como líder del Cártel Independiente de Colima y fue capturado el jueves 18 de agosto en la Ciudad de México.

Tras preguntarle si había otras capturas relacionadas con el líder criminal, López Obrador dijo que “tengo entendido que nada más fue el caso de esta persona”.

De acuerdo con fuentes de seguridad, Brizuela Meraz fue detenido en un hotel de la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Al momento de su captura se le encontró un arma y dosis de droga.

Tras dar a conocer la captura de este líder criminal, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir videos de incendios de vehículos y explosiones en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, por lo que se ha mantenido el despliegue de las fuerzas del orden.

Este viernes por la mañana, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que ya hay detenidos por los hechos de este jueves por la noche pero no especificó el número de personas capturadas.

La gobernadora agregó que este viernes sigue la sesión permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, para vigilar que los actos violentos no se extiendan por la entidad durante este fin de semana.

La Vaca es identificado como el líder del Cártel Independiente de Colima, el cual declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el poder de la entidad, lo que ha intensificado la violencia dentro de Colima.

En un primer momento, Bernabé Brizuela fue aliado del cártel de las cuatro letras, pero hubo un rompimiento con esta organización criminal debido a que el grupo de la Vaca se negó a asesinar a Indira Vizcaíno.

