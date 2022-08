Un cuidador de perros en Tlalpan fue captado golpeando a los animales y causó indignación

Un cuidador de perros en Tlalpan fue captado golpeando a los animales (Video: Twitter @TlalpanVecinos)

Este 17 de agosto un video causó indignación en redes sociales, debido a que en él aparece un hombre maltratando a uno de los perros que paseaba en la zona de Picacho-Ajusco de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

En la grabación quedó registrado el momento en que el sujeto le propinó un golpe a uno de los canes con una correa. También hizo ademán de estar a punto de golpear a otro de los animales, quien atemorizado agachó la cabeza y se alejó para repeler la agresión mientras que uno más intentó zafarse con evidente nerviosismo.

El clip fue compartido por la cuenta Tlalpan Vecinos en Twitter y Facebook. Fue en la segunda red social, que usuarios aseguraron haber visto anteriormente al mismo cuidador maltratando a los “lomitos” que tiene a su cargo.

Usuarios de redes sociales aseguraron haber visto al sujeto anteriormente maltratando a los perros (Foto: Cuartoscuro)

Una persona afirmó que la situación de maltrato es recurrente. Escribió: “Ya no es noticia nueva, este tipo es de lo peor. Siempre maltrata a sus perritos”.

Mientras que un segundo testigo aseguró haber enfrentado al maltratador meses atrás, ante lo cual este reaccionó golpeando con más fuerza a los canes. Expuso: “No es la primera vez, yo lo conozco desde hace un año aproximadamente y cuando paseaba frente a mi casa vi como golpeaba a 2 de los 3 perritos y mi error fue reclamarle y golpearlo para que sintiera lo que ellos sienten porque en la esquina los empezó a agarrar del pellejo y aventarlos”.

Hasta el momento no se sabe si el hombre fue contratado como paseador o si los perros son suyos. Aún así, el video de tan solo 13 segundos ha sido reproducido más de 20 mil veces y decenas de personas han mostrado su indignación en la sección de comentarios.

En redes sociales desearon que el video llegue a los dueños de los perros, para que tomen medidas en contra del cuidador (Foto: Cuartoscuro)

Usuarios de Twitter principalmente expresaron su deseo de que el video llegue a los propietarios de los animales, para que no los dejen al cuidado del hombre y tomen medidas en su contra.

“Que los que le encargan a su mascota lo identifiquen para ponerle unos correazos”, “Ojalá los dueños de esos peludos vean esto y ya no se los dejen” y “Alguien que claramente no está capacitado para cuidar de los perros. No es como que los paseas y ya. Tienen que tener un entrenamiento, pero la gente casi no tiene información al respecto” fueron solo algunas de las respuestas.

Otros casos “virales” de maltrato animal en México

En julio causaron se hicieron públicos dos casos de maltrato animal en contra de perros. El primero ocurrió en Chinconcuac, Estado de México (Edomex)., donde un hombre lanzó al río un perrito atado y fue obligado por su vecino a rescatarlo.

Mientras que el segundo sucedió en Celaya, Guanajuato, donde fue tomada una fotografía en la que aparece un perro amarrado a una patrulla. Circuló información según la cual el animal habría sido arrastrado varios metros, lo cual provocó gran enojo entre los guanajuatenses.

En Edomex un hombre lanzó a su perro al río (Capturas de pantalla: RuidoEnLaRed)

Pero no solo los canes son víctimas de la violencia sino otros animales domésticos como los gatos. Tan solo a principios de agosto se viralizó un video en el que se puede ver a un sujeto lanzando a gatitos recién nacidos. El indignante hecho ocurrió en el estado de Morelos, donde miles de ciudadanos exigieron a través de redes sociales un castigo ejemplar para el hombre.

El agresor lanzó con gran fuerza a dos pequeños felinos en un cañaveral. Sus acciones fueron celebradas por un segundo individuo, quien fue atestiguó el hecho e incluso lo alentó a continuar cometiendo atrocidades.

