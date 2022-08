Patricia Mercado delató contradicción de Samuel García sobre postura ante el aborto

La senadora alegó saber que Samuel García tenía otra opinión (Foto: Cuartoscuro.com)

El exhorto del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para incluir en el proyecto de reforma a la Constitución del estado la protección a la vida desde la concepción, le valió una lluvia de críticas por parte de la opinión pública.

Una de las personas que se lanzaron contra el mandatario local fue la senadora Patricia Mercado y compañera de partido, pues aseveró que ella tenía por entendida una postura diferente por parte del regiomontano sobre el aborto.

Y es que, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que las entidades federativas carecen de autoridad para legislar y tomar decisiones sobre el origen de la vida, García Sepúlveda solicitó al Congreso del estado que gobierna la inclusión de un artículo que la SCJN invalidó.

Samuel García pretende incluir el derecho a la vida desde la concepción en la nueva Constitución de nuevo León (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Frente a la situación, la también militante del naranja escribió a través de su cuenta de Twitter que restringir la autonomía reproductiva de las mujeres era un acto inconstitucional, tundiendo a su compañero de partido.

“Gobernador @samuel_garcias: hasta donde sabía, tu posición era en contra de la penalización del aborto y tu reconocimiento a la @SCJN como máximo tribunal constitucional era indudable. Es inconstitucional restringir la autonomía reproductiva a las mujeres”

Por su parte, la posición de Samuel García choca con las premisas que su partido en las últimas legislaturas ha apoyado, como la legalización de la marihuana o la despenalización del aborto, por lo que no sorprendió que alguna de sus compañeras militantes reaccionaran ante la situación.

La senadora aseveró que es inconstitucional restringir la autonomía reproductiva de las mujeres (Foto: Twitter/@Pat_MercadoC)

El proyecto de reforma a la Constitución pasó al Congreso estatal el pasado 11 de agosto, luego de ser aprobada en una primera vuelta por las y los diputados. En ese marco, la petición de agregar a la constitución “el derecho a la vida” desde la concepción se dio en respuesta a lo determinado por la Suprema Corte.

“Yo lo que le pido a los diputados es que lo agreguen, la Suprema Corte resolvió en mayo quitar el párrafo, eso no impide que los diputados lo vuelvan a poner. Yo soy un convencido del derecho a la vida y por eso creo que nuestra constitución debe de tener temas que nos unan, no que nos hagan disentir”, afirmó el originario de Monterrey durante una entrevista con María Julia Lafuente en Telediario.

En ese sentido, el militante de Movimiento Ciudadano se mostró seguro de que su proyecto será aprobado por el Congreso, en donde su partido cuenta con 11 escaños de 34. “Yo creo profundamente que no se ocupa convencerlos porque el proyecto es tan noble y tan bueno para el estado, que difícilmente algún diputado se va a oponer”.

La SCJN declaró inconstitucional el párrafo que Samuel García piensa agregar al proyecto de constitución (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Sin embargo, pese a que MC cuanta con menos de un tercio de las curules locales, afirmó que es una demanda común: “Yo desde que era diputado local hace seis años, todo mundo, los diputados queríamos un nuevo documento, porque imagínense que hoy tenemos reglas y normas que se crearon hace 100 años, en otros nuevo León, totalmente diferentes, que no estaba poblado, que no era industrial, que no estaba conectado al T-MEC”, sentenció.

No obstante, contrario a la medida de “proteger la vida desde la concepción”, el político de 34 años afirmó ser un vanguardista. “Me puse como reto ser un poder ejecutivo vanguardista, federalista, y esta nueva constitución da la posibilidad de que Nuevo León se transforme. Quién se va a oponer al derecho al internet gratuito, al derecho a la ciudad sustentable, al derecho al medio ambiente sano, a la calidad del aire, al mínimo vital para que ya no haya pobreza”.

